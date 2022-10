John Saba, exasesor de Merino y Alarcón, fue el nexo entre Digna Calle y Willy Huerta

El pasado 29 de setiembre, el ministro del Interior, Willy Huerta Oliva, acudió a la vivienda de la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, que se ubica en el distrito de La Molina.

Seis días antes de la polémica visita (23 de setiembre), el titular del Mininter se había salvado de ser censurado por el Legislativo en medio de los cuestionamientos por la obstrucción al trabajo del coronel Harvey Colchado, jefe de la División de Búsqueda (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), que investiga al entorno del presidente Pedro Castillo.

En esa sesión del pleno, la segunda vicepresidenta, Digna Calle, junto con los congresistas de Podemos Perú, Enrique Wong, José Luna Gálvez, Juan Burgos y Óscar Zea, se abstuvieron de votar a favor de la salida del cuestionado ministro.

La votación de Podemos generó más dudas que certezas en las bancadas de oposición. Los cuestionamientos no se hicieron esperar, sobre todo en esta última semana, cuando se difundió la llegada de Willy Huerta a la vivienda de la congresista Digna Calle.

En ese panorama salta a la luz un personaje que, hasta ese momento, pasaba desapercibido en el Congreso. Se trata de Jhon Apolinario Saba Guerra, exasesor del presidente de facto Manuel Merino de Lama y del excontralor Edgar Alarcón.

Saba Guerra es el principal asesor de la congresista Calle en la Mesa Directiva, pero antes cumplió la misma función con el esposo de esta, el excongresista Aron Espinoza, en los meses de mayo y julio del 2021.

Anteriormente, asesoró a Merino en el Congreso en los años 2011 y 2016. Luego pasó a trabajar con Edgar Alarcón en la oficina de enlace de la Contraloría del Parlamento; sin embargo, regresó al lado del acciopopulista cuando fue elegido como congresista en el periodo 2020-2021.

En esa legislatura, Alarcón también había logrado una curul con el partido de Unión por el Perú (UPP). El excongresista presidió la Comisión de Fiscalización e impulsó la vacancia contra Martín Vizcarra.

Fuentes de La República señalaron que, en ese periodo, Saba Guerra, en su condición de asesor, habría coordinado una reunión entre Merino y Alarcón en un restaurante de la plaza de Armas para el reparto de las comisiones parlamentarias.

Tras la salida del acciopopulista en su intento de permanecer en la presidencia (15 noviembre del 2020), Saba pasó a asesorar a Podemos Perú hasta el mes de abril del 2021; y en mayo de ese mismo año laboró con el entonces congresista Aron Espinoza.

En esta semana, el esposo de la congresista Calle ha saltado a la palestra luego de que la legisladora afirmara en el último pleno que la llegada del ministro de Willy Huerta fue por una reunión que sostuvo con su esposo, Aron Espinoza.

“Se ve mi casa porque ahí vivo yo y vive mi esposo, que es representante del CEN de Podemos Perú, y, como pertenece, él tiene la libertad de reunirse con quien quiera. Y en mi domicilio también se puede reunir porque yo no le puedo prohibir eso” , dijo la integrante de la Mesa Directiva en su defensa.

Nexo

Fuentes de La República afirman que Jhon Saba Guerra había sido una de las personas que coordinaron para que el ministro del Interior acuda a la vivienda de la parlamentaria.

Este medio se comunicó con el implicado, quien no afirmó ni negó su participación. “No puedo responder. No estoy autorizado para dar entrevistas. La información es pública, no puedo responder (sobre si asesoraba a la congresista Digna Calle)” , dijo Saba a este medio

Al cierre de esta nota, la congresista Digna Calle no atendió la solicitud de la llamada; tampoco su equipo de prensa.

Sin embargo, la cercanía entre Saba Guerra y Aron Espinoza se habría reflejado entre la reunión que sostuvo este último con el ministro del Interior en la casa de la segunda vicepresidenta.