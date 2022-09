Alejandro Cavero sobre Freddy Díaz: Cuando la Fiscalía lo acuse, la SAC debe desaforarlo

El congresista Alejandro Cavero se pronunció sobre la suspensión de 120 días sin goce de haber que recae contra el parlamentario Freddy Díaz, quien ha sido denunciado por violación sexual contra una extrabajadora de su despacho.

“El señor Freddy Díaz ha dañado profundamente la imagen, la institucionalidad y la majestad del Congreso de la República”, dijo a Exitosa.

Asimismo, manifestó que no se ha podido concretar el desafuero del legislador por dos motivos: primero, la Fiscalía no ha presentado una acusación formal contra él; segundo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) no se ha instalado todavía.

“Una vez que la Fiscalía pueda acusar al señor Freddy Díaz, automáticamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucional debe procesarlo y desaforarlo”, sostuvo.

Otros congresistas que bebieron licor en el Parlamento

Freddy Díaz confesó que no fue el único parlamentario que ingirió bebidas alcohólicas en las instalaciones del Congreso, sino que ocho colegas más lo acompañaron. En ese sentido, Cavero exhortó a la Comisión de Ética a que haga una investigación exhaustiva para determinar quiénes son los demás legisladores para imponerles la sanción respectiva.

“La Comisión de Ética debe hacer una investigación de oficio. Esto es gravísimo. Es urgente que la Comisión de Ética descubra quiénes son. Habrá que ver las cámaras, registro de ingreso, hablar con la seguridad. Esto no puede quedar impune”, sostuvo.

De acuerdo con una investigación de La República, dos de los congresistas que acompañaron a Freddy Díaz a beber licor en el Palacio Legislativo serían Idelso García y Eduardo Salhuana.

Piden que Ética investigue a nueve congresistas

Por su parte, la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, solicitó a la Comisión de Ética, presidida por Karol Paredes (Acción Popular), que se investigue a los nueve legisladores que tomaron bebidas alcohólicas con el congresista Freddy Díaz en el interior del Parlamento el día que el exintegrante de la bancada de APP habría ultrajado a una trabajadora de su despacho.

A través del oficio n.° 322-2022, la integrante de la bancada Podemos pidió que se identifique a los involucrado y se les sancione de forma inmediata: “Solicitarle que inicie una investigación de oficio contra los nueve congresistas que habrían estado bebiendo alcohol en las instalaciones del Congreso de la República con el congresista Freddy Díaz Monago”.