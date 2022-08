María del Carmen Alva y las veces que protagonizó polémicos momentos en el Congreso

La accionpopulista María del Carmen Alva protagonizó este jueves un polémico momento en el Congreso cuando jaloneó del brazo a la parlamentaria Isabel Cortez mientras ambas discutían. El incidente ocurrió minutos después de otra tensa conversación entre Wilson Soto y Darwin Espinoza, los dos de la bancada de la lampa.

Si bien Alva Prieto ha pedido disculpas a la congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, la bancada de izquierda, respaldada además por otros legisladores, presentó una denuncia contra la expresidenta del Congreso ante la Comisión de Ética por la agresión.

No es la primera vez que la accionpopulista se ha visto envuelta en polémicas dentro del Congreso. Cuando fue presidenta del Parlamento impidió el ingreso del saliente mandatario Francisco Sagasti y rechazó reclamos de la prensa, entre otras actitudes. ¿Qué momentos controvertidos protagonizó María del Carmen Alva?

María del Carmen Alva impidió ingreso al Parlamento del entonces presidente Francisco Sagasti

El primer hecho polémico que protagonizó María del Carmen Alva fue el 28 de julio de 2021, cuando impidió el ingreso del entonces mandatario Francisco Sagasti, quien se disponía a entregar la banda presidencial al electo Pedro Castillo, en el Congreso de la República.

Ante el desplante, el exjefe de Estado dejó la banda en la puerta principal del Parlamento y se marchó.

La accionpopulista, luego, declaró que la decisión fue solo un asunto de protocolo. Asimismo, negó que haya existido algún tipo de desaire a Sagasti Hochhausler.

María del Carmen Alva reclama a alcaldesa de Ocoña: “Está en mi casa y me cambia de tono”

En febrero de este año, María del Carmen Alva fue criticada por un altercado que tuvo con la alcaldesa de Ocoña (Camaná, Arequipa), Marilú Gonzales, durante un encuentro con autoridades ediles en el Congreso. La entonces presidenta del Parlamento interrumpió la intervención de la burgomaestre, que se mostraba disconforme con la aprobación de una ley.

“Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, ustedes están aquí, en mi casa. Le exijo, primero, respeto. Está es una conversación entre congresistas, alcaldes. Yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar”, dijo la accionpopulista.

Y añadió: “Con alguno de ustedes ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera, porque acá somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo. Ustedes están totalmente desinformados”.

Tras la desafortunada declaración, Alva Prieto ofreció disculpas a la alcaldesa de Ocoña.

Gritó a la prensa: “No informen mal”

En mayo, María del Carmen Alva enfrentó a la prensa. Un grupo de periodistas acudieron a los exteriores del Congreso, en forma de protesta, para exigir que se les permita el acceso al hemiciclo. Previamente, desde el Parlamento se señalaba que el impedimento se debía a un informe de seguridad del Defensa Civil y a la burocracia en el acuerdo de portavoces.

Ante los reclamos, la expresidenta del Congreso terminó encarándolos de manera ofuscada y les gritó que estaban informando “mal”.

“Yo he anunciado que se está acondicionando una sala. Va a haber una junta de portavoces sobre este tema. He recibido muchas opiniones sobre esto, así que vamos a hacer una junta de portavoces. No informen mal”, dijo en aquella oportunidad.

Condecoró a Merino

Antes de acabar su mandato en el Congreso, María del Carmen condecoró al expresidente de facto Manuel Merino de Lama con una medalla de honor por haber sido titular de este Poder del Estado.

El hecho sucedió semanas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidiera blindar a Merino de Lama al impulsar el archivo de la denuncia constitucional en su contra por las muertes de Inti y Bryan en noviembre de 2020.