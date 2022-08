Kelly Portalatino: “El Ejecutivo debe continuar con la lucha por una nueva Constitución”

Exhortación. La congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre, consideró que el Poder Ejecutivo debe insistir con su propuesta de una nueva Constitución con el objetivo de reemplazar la actual Carta Magna.

Asimismo, por medio de sus redes sociales, la legisladora perulibrista exhortó al Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, a volver a enviar este proyecto de cambio de Constitución al Parlamento con el objetivo de “sacar adelante las grandes reformas” en favor del país.

“ El Ejecutivo debe continuar con la lucha por una nueva Constitución . Debe hacer uso de su iniciativa legislativa para proponer reformas constitucionales y capítulos económicos y sacar adelante las grandes reformas que se requieren para la transformación del país”, escribió Portalatino en su cuenta de Twitter.

Kelly Portalatino exhorta al Ejecutivo a seguir con la propuesta de una nueva Constitución. Foto: captura de Twitter/Kelly Portalatino

El último mayo, la Comisión de Constitución del Congreso archivó la propuesta del proyecto de reforma constitucional que buscaba hacer una consulta popular vía referéndum en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 para la instauración de una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución.

Este proyecto fue rechazado con 11 votos a favor y seis en contra . Las bancadas que se opusieron a esta iniciativa del Gobierno fueron: Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Acción Popular.

En ese sentido, Pedro Castillo criticó al Parlamento por archivar el proyecto de ley. “Llegamos a concretar, a través de la PCM, un proyecto de ley para decirle al Congreso de la República que convoquemos a un referéndum. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo archivaron. Amordazaron la voluntad del pueblo ”, dijo el mandatario.

Por otro lado, la extitular del Legislativo, María del Carmen Alva, señaló que una nueva Constitución “no sirve para nada” y “no da de comer”.