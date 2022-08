Susel Paredes: “Cuando Keiko pierde siempre destroza el país”

La flamante integrante de la bancada Integridad y Desarrollo asegura que insistirá en su proyecto de ley de Adelanto de Elecciones. Culpó a Keiko Fujimori de la crisis política de los últimos años.

¿Sigue pensando que la salida a la crisis es el adelanto de elecciones?

Sí, porque el Congreso no estuvo a la altura de la necesidad de control político. Nadie quería firmar mi interpelación a (Juan) Silva cuando era un granito y dejaron que se convierta en una viruela del mono. Claro que no lo querían firmar porque muchos lo visitaban junto a sus alcaldes y contratistas para ver obras, ahora lo sabemos. Esas empresas luego pedían su parte y ahí empezaron los círculos de corrupción. Ya está en manos de la fiscalía y es la que debe hacer su trabajo. El control político que debió hacer el Congreso no se hizo, por eso debemos irnos todos.

Sus colegas no están de acuerdo con eso.

Por eso estoy apoyando iniciativas ciudadanas. Invito a firmar el planillón de jóvenes sobre un proyecto de Ley de adelanto de elecciones, pero en el Congreso nadie quiere firmar, nadie se quiere ir y esos mismos que no quieren firmar son los que gritan vacancia y han generado toda una narrativa en la comunidad.

¿Sólo es una narrativa? ¿No cree que el gobierno también tiene méritos?

Esta vacancia tiene un tinte político de piconería porque Keiko perdió las elecciones. Cuando Keiko pierde siempre destroza el país. Se cargó a PPK y él no era comunista. Y ahora (con Castillo) desde el primer día quieren vacarlo, pero si el señor no había hecho nada el primer día, cómo vas a vacarlo el 29 de julio, lo único que había hecho es estar saludando a las Fuerzas Armadas.

Bajo su premisa, no hay solución con otro gobierno

Qué crees que pasará si gana Antauro, la derecha va decir tenemos que vacarlo y así, quien salga, mientras no gane Keiko estamos jodidos. Lo único que le interesa a Keiko es ganar las elecciones. Apenas pierde su único pensamiento es vacar a quien le ha ganado. Hoy día lo que necesitamos es un acto de patriotismo desinteresado, vámonos todos. Keiko ha dicho que no va a postular, pero ella miente siempre.

Hay un enorme rechazo al Congreso

Yo no siento vergüenza de ser congresista, es un gran honor que me dio la gente de representarlos, soy la primera mujer lesbiana pública, seguro habran habido otras lesbianas, pero nunca lo han dicho es su problema, pero yo no le puedo mentir a la gente sobre mi identidad; pero si me avergueza la conducta de algunos congresistas. He denunciado a Patricia Chirinos por bajar el debate al nivel de decirle gorda a una ministra, otros congresistas también que habrían cometido actos de corrupción, votos por plata.

Habla de los Niños

Hay gestión de intereses desde el Congreso, cuando veo la lista de quienes visitaban a Silva. Hay varones y mujeres también.

Cómo ve las acusaciones contra el presidente. Algunos piensan que está en busca de asilo

Que los jueces y fiscales administren justicia. Los políticos tenemos que dedicarnos a nuestras funciones. Una vez que los casos se judicializan, los congresistas no podemos intervenir. Ya paremos de judicializar la política y politizar la administración de justicia, que los jueces y fiscales actúen tranquilos, que hagan su trabajo y nosotros los políticos tenemos que acostumbrarnos a respetar los fueros. No solo el presidente es el culpable de la crisis, son también los congresistas, por lo tanto, adelantemos las elecciones y vámonos todos. Hay una intención de sacar al presidente y que se quede el Congreso.

Cada vez el hartazgo es mayor en la ciudadanía

Tendremos que salir a las calles. Es una barbaridad lo que está haciendo la Fiscal de la Nación removiendo a los equipos de Los Cuellos Blancos y ahí si hay congresistas que están muditos, como no van a estar mudos si han blindado a (Pedro) Chavarry. El Congreso tiene mucha responsabilidad de esta crisis.❖