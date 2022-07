Wilmar Elera descartó renunciar a la Mesa Directiva tras expresiones machistas: “Me equivoqué”

Wilmar Elera, tercer vicepresidente del Congreso, descartó que vaya a renunciar a la Mesa Directiva del Parlamento Nacional.

“Tengo que hacer un mea culpa, me he equivocado en dar una expresión que ha salido de todo contexto (....) Evidentemente, no estoy de acuerdo con el hecho de que haya más hombre y licor se haya hecho un ambiente propicio. Lo que quise decir es que ese ambiente propicio era para el violador, no para la víctima”, declaró Wilmar Elera a la prensa.

Noticia en desarrollo....