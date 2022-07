Waldemar Cerrón: Perú Libre espera ocupar un lugar en la nueva Mesa Directiva

El vocero de la bancada Perú Libre, Waldemar Cerrón, adelantó que Perú Libre sí buscaría tener un lugar en la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República. Aunque no confirmó si conformarían una lista integrada completamente por perulibristas o si buscarían ir en alianza con algunas otras fuerzas políticas.

“Pronto les avisaremos, estaré viniendo acá y diremos que nos estaremos presentando a la Mesa Directiva, que es un deber imperioso”, declaró en el Hall de los Pasos Perdidos.

En esta línea, el hermano de Vladimir Cerrón señaló que espera que no se repita lo ocurrido en 2021, cuando la Mesa Directiva se conformó sin representantes de Perú Libre: “Fíjese, en la primera legislatura no la ocupó pese a que la mayoría de peruanos votó por Perú Libre. Aquí hubo un sesgo, y espero que esta vez los congresistas de todas las bancadas no vuelvan a cometer ese acto de discriminación con Perú Libre”.

Perú Libre se distanció de Pedro Castillo

A inicios de julio, se concretó la ruptura de la relación entre el partido oficialista y el presidente de la República, Pedro Castillo, quien presentó su desafiliación a la organización liderada por Vladimir Cerrón luego de un pedido del partido para su “renuncia irrevocable” tras considerar que infringía estatutos y quebrantaba la unidad partidaria, motivo por los cuales se le abrió “un proceso administrativo disciplinario”.

“Hoy he presentado al Jurado Nacional de Elecciones mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña”, escribió vía Twitter.

Esta separación de Perú Libre y Pedro Castillo inició con discrepancias políticas respecto al manejo de la economía, las relaciones internacionales y el nombramiento de funcionarios en puestos clave del Gobierno. Asimismo, se debe al quiebre de Perú Libre en el Congreso, una bancada que comenzó con 37 congresistas, y hoy solo mantiene a 16 de sus integrantes originales.