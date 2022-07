Amigos de los sobrinos de Pedro Castillo trabajan en el Congreso sin tener experiencia

El programa dominical “Panorama” reveló que los amigos de Jaime, Vilma y Nelsi, hermanos de Fray Vásquez Castillo y sobrinos del presidente Pedro Castillo, fueron contratados por el congresista de Perú Libre Américo Gonza para que laboren con él pese a no contar con experiencia en el cargo.

Se trata de los hermanos Danila y Odar Ramos García, así como Wilder Monteza Banda, quienes fueron contratados por el parlamentario para que trabajen en su despacho del Congreso de la República.

Danila Ramos como asesora solo tiene bachiller y percibe alrededor de 10.000 soles; su hemano Odar Ramos, quien se desempeña como seguridad del congresista tiene un curso de instrucción y gana cerca de 7.000 soles; mientras que Wilder Monteza sin tener estudios, según el portal de la Sunedu, recibe 6.500 soles como técnico del Congreso.

De acuerdo a la investigación periodística, la cercanía entre los contratados por el congresista y los sobrinos de Castillo, se evidenció en el último partido de la selección peruana contra Austria con miras al Mundial Qatar 2022, el pasado 13 de junio.

En un video compartido por el dominical se observa como los contratados bailan y toman bebidas alcohólicas con los familiares del presidente de la República.

Tras ser consultado sobre la contratación de los amigos de los sobrinos del jefe de Estado, el legislador Américo Gonza indicó que laboran en calidad de personal de confianza.

“Si hay algo que me caracteriza, es que yo no niego a mis amigos ni a los amigos de los sobrinos. No niego a nadie. Y les da trabajo. Ellos han sido amigos, producto de la campaña. Los contraté para que trabajen conmigo como personal de confianza”, justificó.

El reportaje también muestra que el congresista Américo Gonza se comunicó cuatro veces con el prófugo Fray Vásquez Castillo en el 2021. No obstante, en su defensa, el parlamentario sostuvo que el diálogo fue en torno a la campaña electoral.