¿Cuál debe ser el perfil del nuevo ministro del Interior para evitar una censura del Congreso?

Desde inicios del Gobierno de Pedro Castillo, el Ministerio del Interior ha cambiado cinco veces de titular. De ellos, el último fue Dimitri Senmache, quien está obligado a dejar su puesto debido a la censura aprobada en su contra por el Congreso, el último 30 de junio. Esta acción se logró perpetrar con el apoyo de cuatro bancadas claves: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Renovación Popular.

Antes de la censura a Senmache, cuatro profesionales habían ejercido la titularidad del Mininter. Juan Carrasco Millones, quien salió de su puesto tras la renovación del gabinete de Guido Bellido; Luis Barranzuela, quien renunció tras demostrarse su participación en una fiesta en plena prohibición de reuniones sociales; Avelino Guillén, quien dio un paso al costado en disconformidad con los extraños ascensos en la PNP que no había autorizado; y Alfonso Chávarry, quien dimitió a su cargo en medio de una moción de censura en su contra debido a las acciones de la PNP durante las protestas del 5 de abril que dejaron un total de cinco muertos.

Con cinco cambios en un periodo de menos de un año, es importante cuestionarse qué es lo que debería requerir el entrante ministro del Interior para no verse en una situación crítica respecto al Congreso y que pueda tomar acciones respecto a políticas de gobierno urgentes para la gestión de Castillo, como la inseguridad ciudadana, el correcto funcionamiento de la PNP y la captura de personajes investigados importantes.

Por ello, se consultó a congresistas de las principales bancadas que censuraron a Senmache cuál sería el perfil idóneo del nuevo profesional que dirija el Ministerio del Interior para evitar otra rápida salida.

Manejo y conocimiento del Ministerio del Interior

Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso, considera que, debido a la crítica situación entre el Ejecutivo y Legislativo, el presidente Castillo se debe fijar en tres aspectos principales: que tenga experiencia y conocimiento del sector; que esté especializado y vinculado a la Policía Nacional del Perú; y que cuente con capacidad de hacer manejos correctos en la institución.

“Lo que primaría es la experiencia y el sentido común, que sea un ciudadano que conozca el sector; segundo, que tenga un nivel de conocimiento previo, de especialización; tercero, que tenga experiencia en Seguridad Ciudadana, vinculación con la Policía Nacional de Perú , de cómo se maneja la institución y cómo se deben manejar los cambios y las colocaciones, para no estar manoseando la Policía Naciona l , como se ha hecho hasta ahora”; aseveró el congresista para La República.

Esta misma preocupación la muestra el parlamentario Alfredo Pariona, de la bancada de Perú Libre, quien aseveró que debe primar “su experiencia, su conocimiento, la preparación académica, entre otros. Pero más que eso, pues está el que tenga un pensamiento progresista de cambio”.

Con experiencia en seguridad ciudadana

En ese sentido, Miguel Ciccia, parlamentario de la bancada de Renovación Popular y vicepresidente de la comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, consideró que este tema es muy importante y atañe a todos los aspectos del Gobierno, por lo que Castillo debería “dejar de ensayar ministros” y escoger uno que perdure en el tiempo y que tenga un especial conocimiento en este rubro.

“Él (Castillo) no puede estar buscando a un paisano, no puede estar buscando algún partidario. Para mí, debe echarse a leer todos los exministros. Repase, usted, quienes han sido ministros del Interior y ponga al mejor, no busque línea política” , señaló Ciccia en conversación con La República.

Un profesional honesto y sin antecedentes cuestionables

Según Salhuana, es fundamental que quien asuma este nuevo rubro debe dar una seguridad y ejemplo de honestidad. “Creemos que debería ser una persona honesta, una persona que tenga una trayectoria democrática, una trayectoria pública destacada, limpia”, señaló.

Sin embargo, el legislador apepista difirió con lo señalado por Ciccia, pues para él no es importante la filiación política si se trata de una persona intachable. “No interesa de qué grupo político sea en realidad, porque no se le reclama al presidente Castillo que designe a un militante de determinado grupo político, sino que designe gente competente, que designe gente que conozca el cargo, porque cada ministerio tiene su ámbito de competencia”, añadió.

Aspectos del nuevo ministro que revisarán las bancadas

Ciccia indicó que la bancada de Renovación Popular revisará si el nuevo funcionario tiene o no antecedentes cuestionables.

“Me preocuparía que pongan a uno que tenga antecedentes, ¿Cómo va a venir un ministro del Interior con antecedentes?, y, por otro lado, debe ser alguien que tenga formación. (...) No puede improvisar al amigo, porque a veces dicen que son cargos de confianza y ponen al amigo. Deben poner al verdadero profesional”, mencionó Miguel Ciccia.