Dina Boluarte señala a Betssy Chávez como responsable: “Ella tiene que responder al país por esta crisis”

La jefa de Estado, Dina Boluarte, acusó a la ex primera ministra Betssy Chávez de ser la responsable de las manifestaciones de la última semana. En declaraciones para la prensa, la mandataria llamó a la calma y señaló que el motivo de que Castillo se encuentre en la situación actual está relacionado con Chávez Chino y otros miembros de su entonces gabinete.

“Creo que quien tiene que responder acá, en esta oportunidad, es la (ex)premier Betssy Chávez. Ella tiene que responder al país por esta crisis política que ha generado”, aseveró Boluarte Zegarra durante una actividad oficial.

Según la presidenta, Pedro Castillo seguiría estando manipulado por su entorno y es por ese motivo que la está calificando como “usurpadora”.

“Yo conozco al presidente. Hemos conversado varias veces con él. Muchas veces nos hemos abrazado y a veces llorado por las situaciones que aparecían. Yo no creo que estas palabras que están saliendo en Twitter sean palabras de él. Lo están utilizando, lo siguen manipulando”, acotó la mandataria ante la prensa.

Dina Boluarte: “Cuestión de confianza no tenía asidero constitucional”

Así mismo, la jefa de Estado declaró respecto a la última acta firmada por el gabinete de Aníbal Torres, en la que se determinaba proponer una cuestión de confianza.

“Para mí fue tremendamente sorpresivo el planteamiento de la cuestión de confianza, con la cual no he estado de acuerdo, por eso que yo no firmo el acto, porque yo notaba que este no tenía asidero constitucional”, precisó la que en ese momento era la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.