RMP: La votación de la admisión ha generado controversia sobre el futuro de la moción

El último jueves, el Congreso aprobó la admisión de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Ante esto, Rosa María Palacios analizó la votación y el desenlace que podría tener esta medida.

“La aprobación se dio por 73 votos a favor. Esto ha generado bastante controversia sobre las posibilidades de éxito futuro de la moción de vacancia, porque en los comparativos, en la primera moción de vacancia solo se obtuvieron 46 votos a favor y no fue admitida, porque se necesitan 72; la segunda se aprobó con 76 votos y no prosperó porque no alcanzó los 87; y esta vez se aprobó con 73″, manifestó.

Sobre esto mismo, expresó que hay algunos que opinan que, como no se ha superado el número de votos que se alcanzó en la aprobación de la admisión pasada, es poco probable que esta prospere; sin embargo, Palacios sostuvo que para esta moción la cantidad de congresistas que votó en contra disminuyó.

“Lo que hay que mirar es a quienes votaron en contra de la admisión de la moción. Miren cómo cambian los números; en la primera moción votaron 76 en contra; en la segunda, 46 en contra y ayer, 32 en contra y se han abstenido seis, 32 de 130. Entonces, hay un espacio pequeño donde se puede buscar votos, no todo está dicho”, aseveró.