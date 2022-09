Kelly Portalatino defiende pagos a Vladimir Cerrón: No hay norma que lo prohíba

La parlamentaria Kelly Portalatino defendió los pagos de S/ 12.500 que recibió el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y manifestó que no se ha realizado ninguna acción ilegal debido a que no existe ninguna prohibición al respecto.

“ No hay norma que lo prohíba. Perú Libre está en crecimiento, se necesita profesionales a tiempo completo , desde el comité político se tenía conocimiento de esto, así que se está cumpliendo con el perfil”, declaró a los medios de prensa desde el Congreso.

La posición de Portalatino difiere de la compartida por el perulibrista Guido Bellido. El ex primer ministro manifestó que pedirá las explicaciones correspondientes a la agrupación política debido a que los pagos que recibió el ex gobernador regional fueron ejecutados con fondos públicos, según reveló Latina.

“Es un manejo administrativo del Comité Ejecutivo Nacional. Con sinceridad, nosotros estamos en la función parlamentaria, no conocemos al detalle las decisiones de cómo se han tomado esas determinaciones (...) lo que nosotros rápidamente debemos hacer, y corresponde, es pedir una explicación , entonces, nos alcanzarán los argumentos y sustentos correspondientes”, declaró Bellido a Exitosa.

Respuesta de Vladimir Cerrón ante cuestionamientos

El líder del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, señaló a través de sus redes sociales que no conoce a alguna persona que “no viva del Estado” y recalcó que él también paga impuestos. Esto, en referencia a quienes le han increpado por recibir dinero del Gobierno.