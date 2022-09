Abogado de Juan Silva: “Mi defendido está en el Perú y se entregará tras el peritaje de Puente Tarata”

Alfredo Yalán, abogado defensor de Juan Silva, se pronunció sobre la supuesta salida del país del exministro de Transportes y Comunicaciones, como lo sospecha el Equipo Especial que lidera el coronel Harvey Colchado y la fiscal Marita Barreto.

Al respecto, el letrado señaló que su cliente se halla en el país y que se entregaría a la justicia tras el peritaje que realizará la Fiscalía en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre el proceso de licitación del puente Tarata III.

“Mi cliente ha dicho que no tiene por qué fugarse al exterior. Él confía en el Perú porque se está guiando de un sistema democrático. Por cuestión profesional, no puedo revelar en qué sitio se encuentra. Hace pocos días he conversado con él y me ha comunicado que se encuentra en el Perú”, dijo el abogado de Silva Villegas en declaraciones para Canal N.

En esa línea, agregó: “Mi cliente me ha dicho que se va a entregar después del resultado del peritaje porque los tres integrantes del comité de selección han falsificado las actas. (...) Se nos había informado sobre el peritaje contable y financiero del proyecto. Al día de hoy, no se nos ha notificado el resultado del peritaje”.

Juan Silva se habría fugado a Venezuela

El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder que lidera Harvey Colchado tiene una fuerte sospecha de que Juan Silva se habría fugado en junio, según el semanario Hildebrandt en sus trece, la suposición nació por la información recogida de un colaborador.

Sobre ello, Migraciones informó que no existe registro de salida del país de Silva, por lo que se presume que sigue en calidad de prófugo, aunque no se descarta que el exministro habría cambiado de identidad para lograr su cometido.