César Hildebrandt: “Antauro Humala está libre, pero está preso de su fanatismo, violencia y bajeza moral”

El periodista César Hildebrandt aseveró que Antauro Humala obtuvo su libertad por redención de pena “de modo impecable desde el punto de vista legal”, pero consideró que el cabecilla etnocacerista sigue “preso” de sus ideales que lo llevaron a cometer el Andahuaylazo.

“El INPE sí tiene autonomía para decidir lo que decidió. Sobre eso no hay dudas. Excepto (para) los de siempre, para los que creen en la cadena perpetua informal chicha; los que, cuando Osmán Morote, iba a salir inventaron un nuevo juicio; y (para) los que creen que aquí la ley y el debido proceso no existe para una gente. Nosotros no suscribimos ese salvajismo y decimos que la salida de Antauro Humala es legítima; pero, claro, Antauro Humala no se arrepiente, no se resocializa”, manifestó Hildebrandt.

“Está libre, pero en realidad está preso de su fanatismo, intolerancia, violencia, bajeza moral. Está libre, pero está preso porque sale y dice: ‘Nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas’. No, pues, mataste a cuatro policías, ordenaste matar a cuatro policías para hacerte el valiante, líder, héroe y, probablemente, ‘proto Fidel’, el ‘Andrés Avelino Cáceres’ que mataba enemigos. Sale libre y sigue ahí, congelado en el tiempo, ensangrentado y sin remedio”, agregó en su podcast semanal.

Sobre las acusaciones contra el Gobierno sobre una presunta participación en la excarcelación de Humala Tasso, el hombre de prensa sostuvo que “Castillo es bien torpe, pero no es tan torpe como para imaginar que la salida de Antauro lo puede favorecer”.

“Quizá lo favorezca de modo involuntario, porque ahora Castillo puede decir: ‘Ajá, ¿quieren extremista? Ahí está Antauro. Mírenme a mí, yo soy casi de centro frente a Antauro Humala’. Puede ser”, apuntó César Hildebrandt.