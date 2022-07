Arzobispo Castillo pidió a autoridades desprendimiento

Frente al presidente Pedro Castillo, ministros y congresistas, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, recordó durante la homilía de la misa y tedeum el gesto del libertador don José de San Martín en 1822 al dejar en manos del emancipador Simón Bolívar el proceso independentista en el Perú como un acto de realismo y generosidad.

“Don José de San Martín comprendió que para lograr el bien del Perú había que hacer un acto adecuado y justo de desprendimiento que permitiera una acción efectiva que culminase la guerra. Por ello, decidió algo más hondo todavía, retirarse para dejar paso a quien tenía las fuerzas preparadas para que no retrocediera el proceso libertario y republicano”, dijo en la homilía, al recordar la carta de San Martín a Bolívar del 29 de agosto de ese año.

En ese sentido, el arzobispo Carlos Castillo señaló que hoy urge en el país un acto de desprendimiento en la esfera política y pública.

“Apreciando este gesto y actitud desprendida de San Martín, consideremos, pues, ¿acaso no es también urgente hoy este desprendimiento? ¿Acaso no extrañamos la presencia de esa generosidad en toda la dirección nacional, en cualquiera de sus niveles y especialmente en la esfera política y pública?”, refirió.

Al citar al historiador Jorge Basadre, quien dijo que en 1822 comienza realmente nuestra república porque una cosa había sido proclamarla y otra realizarla, el arzobispo Castillo señaló que, así como en el tiempo de nuestra emancipación había ambiciones, apetitos políticos y corrupción, hoy existen instituciones públicas deficientes y corroídas.

“Ayer: caudillismos, ambiciones particulares, ambigüedades, tibiezas y complicidades con el colonialismo, traiciones, apetitos de poder, corrupción, nostalgias aristocráticas. Hoy: instituciones públicas deficientes y corroídas ante las necesidades de seguridad, salud, trabajo, educación de calidad, equilibrio ecológico, organización autónomas solidarias, desarrollo de las poblaciones originarias”, recalcó.

En tal sentido, Castillo sostuvo que existe una enorme crisis política “con fondo viral de corrupción y encubrimiento al servicio de intereses particulares”. Así, dijo que muestra de ello son la indiferencia, el individualismos, los intereses de grupo, y las mafias.

Agregó que esta actitud de desprendimiento se aprecia en las organizaciones de mujeres de las ollas comunes, mientras que falta en quienes dirigen las “zonas de poder”.

En otro momento, el arzobispo afirmó que todos los peruanos son importantes y más aún los vulnerables de la ciudad y del campo, “que sufren pobreza, miseria, enfermedad, hambre, falta de empleo, inestabilidad económica, daño ecológico, violencia callejera, machismo y maltrato de la mujer, racismo y discriminación de todo tipo, pésima educación basada en el negocio, hastío de la política, desesperanza e intolerancia”.

Asimismo, invocó a no resignarse ante la corrupción y que esta puede ser vencida. “Participemos en este proceso que lleva a la anchura de la democracia”, sostuvo. La misa y tedeum realizada en la Catedral de Lima, empezó a las 8:30 a.m. y culminó a las 9:45 a.m.

Ricardo Gareca y Kimberly García

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, se refirió en su homilía al extécnico de la selección de fútbol Ricardo Gareca y a la atleta Kimberly García como símbolos de esperanza para luego decir que fueron maltratados.

“Las imágenes actuales de Ricardo Gareca y Kimberly García, desbordantes de felicidad y alentadores de nuestra esperanza, pero maltratados por el egoísmo estrecho de intereses equivocados, nos reafirman en esa misión, porque siguen dejándonos el mismo legado que debemos expandir hasta las estructuras más amplias de nuestra sociedad peruana”, mencionó.

Sin mensaje contundente para las regiones

Enfoque por Jean Paul Benavente, presidente de la ANGR

Aún se muestra que estamos en piloto automático, no se plantean propuestas serias para recuperar la capacidad del Estado de tender puentes con las fuerzas opositoras, con instituciones representativas como el Congreso, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Confiep, CGTP, Conveagro, colegios profesionales, obviamente con los gobiernos regionales y municipales, para salir de esta crisis.

Desde la perspectiva de las regiones, tampoco hay un mensaje contundente sobre el proceso de descentralización. Ha anunciado obras, pero no son suficientes. Hoy día la ejecución presupuestal está alrededor de 30% en inversiones. No ha señalado cómo se van a agilizar las inversiones en el país.

Hay problemas en todas las regiones para destrabar inversiones, obtener recursos para concluir proyectos, medidas en el manejo de recursos a fin de agilizar el funcionamiento de salud y educación. Diez regiones están en situación delicada. Sus inversiones están por debajo de 25% y sus niveles de competitividad están muy atrás.