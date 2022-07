Hugo Espino asegura que no ha realizado pagos en Palacio de Gobierno

El dueño de JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC, Hugo Espino, negó que haya realizado pagos en Palacio, por el contrario, estos se efectuaban en casa de un familiar de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes.

“Lo que me consultó la Fiscalía son temas que he declarado ante la autoridad permanente. He realizado pagos en la casa de un familiar de la señorita (Yenifer Paredes). He ido y he entregado el pago. No he realizado pagos en Palacio de Gobierno. En todo caso, también ha habido momentos en los cuales he hecho un pequeño pago por un adelanto, pero en Palacio no”, afirmó para Exitosa.

Asimismo, el gerente general sostuvo que su empresa no tiene contratos con la municipalidad de Chadín, ya que fue con la finalidad de ejecutar una “visita de campo” para así presentar una propuesta económica y llevar a cabo las obras.

“En este caso, lo que se ha ido a realizar es una visita de campo, como lo indiqué. No existe ningún expediente contratado por mi persona . O sea, JJM Espino Ingeniería & Construcción no ha realizado ningún contrato con la municipalidad de Chadín ”, explicó.

“La señorita me acompañó al distrito de Chadín (...) para presentar una propuesta económica a la municipalidad y así elaborar un expediente técnico. No hablemos de obras ni de licitación” , agregó

En cuanto a la relación laboral con la hermana de la primera dama, manifestó que solo tuvieron “un contrato de manera verbal”. Según Espino Lucana, Paredes Navarro lo apoyó desde agosto hasta octubre de 2021.

Recientemente, Hugo Espino Lucana se presentó ante la Fiscalía de la Nación para brindar declaraciones respecto a su relación con Yenifer Paredes y su participación en el video en el que es captado ofreciendo presuntas obras de saneamiento en una comunidad de Cajamarca.