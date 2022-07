Zamir Villaverde involucra sin pruebas a la DINI en supuesto fraude electoral

El empresario Zamir Villaverde García afirmó que presentará a la fiscalía información sobre el presunto involucramiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en el último proceso electoral para favorecer al entonces candidato Pedro Castillo.

Sin exhibir pruebas, Villaverde señaló que por razones de “reserva” no puede hacer públicos los detalles de cómo el equipo electoral de Castillo entregó presuntamente dinero a la DINI para que alterara los resultados de la votación en la segunda vuelta para que saliera ganador el aspirante de Perú Libre.

Durante una entrevista para Willax TV, Zamir Villaverde relató que pudo ingresar en el equipo de campaña de Pedro Castillo por intermedio de la exalcaldesa de Villa María del Triunfo Silvia Barrera, a quien conoció por intermedio de su esposo, el empresario Raúl Torpoco Cedrón.

Como la empresa de seguridad de Villaverde prestó servicios a los negocios de Torpoco, así se relacionó con la esposa de este, Silvia Barrera, y ella lo vinculó con su amigo Bruno Pacheco, quien fue parte del equipo de campaña y también estaba relacionado con los sobrinos de Pedro Castillo.

“¿La DINI sabía del fraude (electoral) y tuvieron que coimear gente de la DINI para que se calle?”, preguntó Phillip Butters a Villaverde.

“Sí. Por eso es que la DINI actualmente juega un papel importante. Hay cosas que no te puedo comentar ahora…”, respondió el empresario.

“Dime sí o no. ¿Tuvieron que poner entre 100 y 200 mil dólares para callar a la DINI con respecto al fraude, sí o no?”, insistió el entrevistador de Willax.

“Voy a mantener mi reserva. Pero lo que sí te puedo decir que la DINI tiene el Plan A, según su organigrama que tengo acá. Y te digo una prueba que es que buscan llegar a la persona de buena manera para que pueda silenciarse. Plan B, reglaje. Plan C, eliminarlo. ¿Y cómo compruebo esto. El señor Bruno Pacheco antes de que saliera todo esto, yo le dije: ‘Bruno, por el bien del país, colabora y di la verdad’. ¿Y qué me dijo? ‘Zamir, tú me ayudas, tú me respaldas, me pones seguridad, porque tú sabes que me van a matar’”, contestó.

Al entregar todo lo actuado por su despacho a la nueva fiscal de la Nación, Patricia Bustamante, la fiscal Karla Zecenarro le informó que estaban pendientes de transcripción 3 audios que había entregado Zamir Villaverde, cuyo contenido estaría referido a los siguientes hechos mencionados por el empresario:

“1. Presunta entrega de sumas de dinero durante la campaña electoral presidencial de la segunda vuelta y previo al cambio de gobierno.

2. Presunto pago de sumas de dinero a altos funcionarios en el segundo semestre del año 2021.

3. Presuntas irregularidades en contrataciones del Ministerio de Vivienda y Construcción en el segundo semestre del año 2021″.

Sin embargo, en el documento de 12 páginas de la fiscal Karla Zecenarro, no se menciona que Villaverde haya indicado que los pagos referidos por el empresario se hayan destinado a personas de la DINI.

Tampoco se precisa que haya proporcionado información, verbal o documentalmente, sobre la intromisión de funcionarios o agentes de la DINI en la segunda vuelta electoral.

Lo que sí ha mencionado Villaverde es que presuntamente la DINI pasaba información a los sobrinos del presidente, entre ellos Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, sobre las operaciones de la fiscalía y la policía para que se pusieran a buen recaudo. Incluso Villaverde reconoció que a él también le filtraron los datos.

Fuentes relacionadas con exservidores de la DINI que laboraron en el organismo de inteligencia hasta que el gobierno de Pedro Castillo designó a funcionarios de su confianza dijeron a La República que lo más probable es que que las versiones de Zamir Villaverde están dirigidas al expresidente Francisco Sagasti.

“Villaverde dice que hubo fraude electoral e involucra al Jurado Nacional de Elecciones sin presentar pruebas. Ahora añade en la supuesta conspiración a la DINI durante el gobierno de Sagasti. Lo que Villaverde pretende decir es que Francisco Sagasti ayudó a Pedro Castillo a ganar las elecciones con el respaldo de la DINI. La DINI no tiene forma de alterar los resultados electorales. Villaverde se está confundiendo con la época del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Vladimiro Montesinos”, dijeron las fuentes.

Coincidentemente, los promotores del falso fraude electoral señalan al expresidente Sagasti como presunto cómplice de la negada manipulación de la votación.

“DINI está andando en todos lados”

Para sostener su versión de la presunta interferencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Zamir Villaverde (ZV) divulgó un brevísimo audio de una conversación con el exsecretario presidencial Bruno Pacheco (BP). Esto es lo más relevante:

ZV: “Dicen que… está todo movido un poco”.

BP: “Está recontramovido todo, recontramovido. Escúchame, DINI está andando por todos lados, yo estoy tratando de cubrir…”.

El diálogo no está referido al proceso electoral sino a que, luego del estallido del escándalo de corrupción, la DINI se había movilizado.

Pacheco. Exsecretario habló de la DINI, pero en otra época. Foto: difusión

Reacciones

José Tello Alfaro, analista electoral

“La afirmación de Zamir Villaverde con respecto al JNE es temeraria. Todo lo que está imputando tiene que probarlo, porque si es colaborador eficaz, para que se le mantenga dicha condición, tiene que sustentar todo lo que dice, palabra por palabra”.

Andrés Gómez de la Torre, analista en inteligencia

“Los funcionarios que se habrían prestado al fraude fueron cesados a fines de agosto de 2021. Es decir, la plana mayor de la DINI de la época de Sagasti fue cesada. ¿Cómo se explica que trabajaron a favor del fraude si han sido totalmente expectorados de la DINI?”