Salhuana responde a César Acuña por decir que no era "pertinente" su viaje a China: "Es una opinión basada en la desinformación"

El presidente del Congreso Eduardo Salhuana, le responde al líder de su partido Alianza para el Progreso, el gobernador de La Libertad, César Acuña, quien cuestionó el viaje que realizaba al país de China en medio de la polémica por una presunta red de prostitución que operaría en el Parlamento, señaló que no era algo "pertinente" y que Salhuana le estaba dando la espalda al país. Cabe recordar que esta grave acusación se relaciona con la muerte de Andrea Vidal, una extrabajadora del Legislativo, quien fue atacada por sicarios el pasado martes 10 de diciembre.

"Yo creo que es una opinión basada en la desinformación, yo no le hice llegar los datos correspondientes al presidente del partido. Él no ha tenido los detalles del viaje que hemos hecho que ha sido de suma importancia y he estado solamente dos días en la China, nos comprometimos a retornar inmediatamente, y las reuniones que hemos cumplido son estrictamente oficiales (...) no tiene esa información (Acuña) y por eso estimo que ha dado esa opinión", declaró a la prensa.

El presidente del Congreso viajó a la Asamblea Popular de China el 3 de enero , y si bien al principio tenía previsto regresar el 10 de enero, debido a las críticas, decidió acortar su viaje y regresar lo más pronto posible a retomar sus labores en Legislativo. "Solo cumpliré con la invitación de la Asamblea Popular Nacional de China (Poder Legislativo), acuerdo asumido en el APEC Ciudadano Legislativo 2024", informó en un comunicado previamente a viajar.

Al retornar de su viaje, la bancada Honor y Democracia promovió una moción de censura en contra de Eduardo Salhuana, detallando en el documento que se debe al incumplimiento de funciones, pues argumentan que no estaría recurriendo a las medidas necesarias para esclarecer acerca de la presunta red de proxenetismo y contrataciones irregulares del personal, para que la censura se apruebe deberá tener por lo menos 66 votos de congresistas.

Eduardo Salhuana asegura que no renunciará a cargo en el Congreso

El presidente del Congreso comunicó que no está dispuesto a renunciar a su cargo en la Mesa Directiva, pese a las críticas por haber decidido llevar a cabo su viaje a China en medio de las acusaciones hacia el Parlamento por una presunta red de prostitución y hacia las labores que viene realizando para esclarecer estos hechos, pues han sido calificadas de insuficientes para ir hacia el fondo del asunto.

"Sobre el tema de la censura ya lo he reiterado, respeto el punto de vista de los colegas, pero objetivamente no hay fundamento y razón para solicitarlo. En cuanto a dar un paso al costado, no acostumbro hacerlo. En mi vida política y personal acostumbro a encarar los problemas y ser responsable del cargo que ocupo. Soy presidente del Congreso y tengo la obligación de estar sobre todo al frente de la institución cuando las circunstancias son difíciles", declaró Salhuana.