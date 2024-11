El titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho, reveló en entrevista que le planteó su renuncia a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en alguna oportunidad debido a la presión que y trabajo que tiene en el Ministerio pero la respuesta de la mandataria fue "sigamos trabajando".

"Siempre estamos sujetos a evaluación, es que las tareas son enormes, tenemos muchas tareas, en energía, tenemos 35 proyectos, la presidenta me dijo que sigamos trabajando, es un ministerio que tiene que generar caja, tiene que generar recursos para el país, no distribuimos, no gastamos", señaló Mucho.

Asimismo, en cuanto a la moción de censura en su contra que el Parlamento tiene en agenda, el ministro señaló que tiene una relación cordial con todos los legisladores e hizo un llamado a que cambien su decisión respecto a este tema.

"Quizá algunos congresistas creen que no he trabajado pero los resultados están ahí (...) agradezco a la presidenta por haberme invitado a servir y sigo con mi camino, quizá después retome", fueron sus palabras.

Cabe recalcar, que el día de hoy el Congreso de la República debate las mociones de censura al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, por el caso Qali Warma y al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho por el Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, más conocido como Ley MAPE que ha originado que los mineros se encuentren acampando a las afueras del Congreso debido a su rechazo a la propuesta.

Moción de censura contra ministro de Desarrollo, Julio Demartini

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, enfrenta una moción de censura presentada por el congresista no agrupado Carlos Zevallos, debido a presuntas fallas en la supervisión del programa social de alimentación escolar, Qali Warma.

Según el documento de moción de censura, Demartini no ha mostrado la debida atención ni diligencia para fiscalizar los programas alimentarios que benefician a los niños más necesitados del país. Un reportaje de Punto Final reveló que la empresa que se encargada del suministro, Frigoinca, distribuyó conservas contaminadas con carne de caballo, lo que provocó la intoxicación de veinte menores.