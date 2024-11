Jaime Chincha sobre suspensión de clases y trabajo en el marco de APEC: "Hacen esto por miedo"

Jaime Chincha en la edición de hoy de 'Del Hecho al Dicho' comenta acerca del Decreto Supremo del Gobierno de Dina Boluarte publicado el día de hoy para que los días 11, 12 y 13 sean de virtualidad en los colegios y días no laborables los 14,15 y 16 de este mes, que se toma por miedo a las paralizaciones de transportistas que se han anunciado las semanas pasadas.

Chicha entrevistó al exviceministro de Educación, José Luis Gargurevich, quien dijo que es una medida muy irresponsable y no planificada como debería ser.

"No hay una razón, parece que es como tú dices producto del miedo, es una medida frívola porque nos está encerrando porque vienen presidentes así que por favor guárdense, y castiga a una población que ya ha tenido un fantasma; o sea, cuántas veces podría volver a pasar. No hay razones pero tampoco hay condiciones; por ejemplo, conectividad, hablamos de hogares que no tienen internet, es una irresponsabilidad", comentó.

Asimismo el exviceministro fue crítico al decir que la presencialidad no se puede reemplazar por la virtualidad ya que son dinámicas diferentes de trabajo y en todo caso podrían complementarse pero no reemplazarse.

"La educación presencial el tema de interaprendizaje es central, o sea los chicos aprenden entre ellos, y el maestro es un mediador de aprendizaje no solo un dictador de ideas, es un mediador porque hace una dinámica donde hay una experiencia para los chicos. No se puede reemplazar lo presencial con la distancia", dijo.

"No es por un tema de seguridad"

Chincha y Gargurevich coinciden en que esta suspensión de presencialidad es debido al temor del gobierno de Boluarte en el paro de transportistas y no le importa a quien perjudique.

"¿Entonces por qué el cine sí está abierto y la escuela no? No es real que es un tema de seguridad, ¿qué es lo qué pretende (Dina) al dejar a los chicos sin un servicio que es esencial en sus vidas?", mencionó Gargurevich.

Chincha menciona que la idea de esta suspensión de clases y paso a la virtualidad, no habría sido precisamente del actual ministro de Educación, Morgan Quero, sino del ministro Gustavo Adrianzén.

"Aparentemente, el genio de esto habría sido Adrianzén y no Morgan Quero"

Crisis hídrica en Piura

En el segundo bloque del programa, Chincha comentó acerca del grave problema que tiene Piura al no tener agua, criticó que el gobierno no tiene soluciones reales ante esta crisis sanitaria que aqueja a los piuranos y para eso conversó con el gobernador regional de Piura, Luis Neyra.

-¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué medias de prevención no se tomaron?

Hay que entender que la represa que da agua para consumo humano de 5 provincias y también para agricultura es una represa que está el río, eso ya se sabía desde hace mucho tiempo. Eso se hizo en el gobierno de Velasco, se debió prever hace mucho más represas. Nosotros pedimos la licencia social y ya la obtuvimos y ya se lanzó la convocatoria que van a tener que complementarse como contingencia.

-¿Cuál es la situación de los cultivos?

Por eso se ha distribuido 15 millones paras salvar la mayor parte de los cultivos, es poco pero lo que hay que determinar la disponibilidad del recurso hídrico, no lo toma el gobernador regional, lo toma un grupo donde están 4 representantes del Minagri, juntas de usuarios y nosotros somos mínoria.