El Congreso aprobó un proyecto de ley que otorga impunidad a policías que incurran en excesos en el uso de la fuerza durante sus funciones. En esa misma línea, parlamentarios de Fuerza Popular y Perú Libre, quienes han respaldado leyes cuestionadas como la Ley 32108 y otra que excluye a partidos de responsabilidad penal, apoyaron esta iniciativa. La República se puso en contacto con Ricardo Valdés y Wilfredo Pedraza, ex titulares de la cartera del Interior, quienes dieron su perspectiva sobre la aprobación de esta ley

El documento indica que la norma permitirá a la policía tener 'libre acción' para enfrentar la inseguridad ciudadana, y se espera una mayor presencia de efectivos en las calles, ya que estos no serán encarcelados hasta recibir una condena. Por su parte, el exministro Wilfredo Pedraza señaló que, desde 1991, el Código Penal establece, con diversas modificaciones, que los militares o policías que causen lesiones o muertes en ejercicio de sus funciones están exentos de pena. Además, las reglas para el uso de armas de fuego, reguladas bajo el marco normativo internacional, permiten su uso cuando existe riesgo de vida para una persona o para el propio policía.

"Yo diría que leyes tenemos; lo que hay es una indebida aplicación de la norma por parte del Ministerio Público. Esto no se corrige con otras leyes, sino con capacitación y una buena defensa. De manera que los proyectos que se están aprobando no van a tener ningún efecto real, porque el problema seguirá siendo el mismo: una defensa no adecuada y una indebida aplicación de la ley por parte de los fiscales.", señaló Wilfredo Pedraza.

"Yo creo que estamos viendo ahora mucho populismo en materia penal, que a mediano plazo terminará revictimizando al policía, ya que no existe en el mundo nada que pueda impedir que, cuando se cause muerte o lesiones, se inicie una investigación fiscal; eso ocurre en todas partes. De modo que evitar el fuero militar o impedir una investigación solo hará que estos policías, aparentemente beneficiados en una primera etapa, terminen con sus procesos anulados y vuelvan a ser juzgados. En esa línea, me parece que es puro populismo, una aparente protección.", añadió.

Votación del Pleno sobre el proyecto de ley. Foto: captura de pantalla/Congreso

"Suerte de populismo normativo"

Por otra parte, el exministro Ricardo Valdés señaló que el artículo 20 del Código Penal ya establece que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional está exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y de manera reglamentaria, utiliza armas u otros medios de defensa, incluso si causa lesiones o muerte. Para Valdés, este concepto de inimputabilidad ya está previsto en el marco normativo peruano, conforme a la Constitución.

Asimismo, critico que jueces y fiscales, en algunos casos, realicen interpretaciones "desmedidas, irresponsables o abusivas" de esta norma, pero enfatiza que esto no requiere una nueva ley como la que aprobó recientemente el Congreso. En su opinión, la iniciativa es un "populismo normativo" que busca transmitir a la población que el Congreso protege a la policía, lo cual considera "irresponsable y lamentable."

"Lo que corresponde ahora es trabajar seriamente con los operadores de justicia para que realicen una interpretación adecuada de las normas existentes y fortalecer el entrenamiento de la Policía, asegurando que sepan cómo hacer un uso responsable de las armas de fuego", indicó el extitular del Mininter, Ricardo Valdés.