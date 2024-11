Durante su visita a la ciudad de Cusco, el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santivañez, se pronunció sobre los nuevos audios publicados por el programa dominical Cuarto Poder, que implican una supuesta relación entre él y el agente PNP Junior Izquierdo, apodado 'Culebra'. Santivañez aseguró que estos audios son completamente falsos: “Una vez más, como un refrito, han sacado unos supuestos audios que me vinculan con este policía o agente ‘Culebra’, y yo he dicho que son falsos”. Mientras insistía en su falta de autenticidad, Santivañez afirmó que estos audios solo representan un intento del programa por aumentar su índice de audiencia: “(…) No son ciertos; Cuarto Poder tiene su manera de subir el rating”.

Asimismo, el actual ministro del Interior cuestionó una supuesta parcialidad de la prensa al abordar situaciones de esta índole: “Es distinto (…) cuando llegan y sientan a la fiscal Marita Barreto, y ella dice que tampoco es su audio. Ahí sí son unos defensores de la ‘caviarada’. Eso es lo que son en Cuarto Poder: unos defensores de la ‘caviarada’”.

Santivañez aseguró que se someterá al peritaje correspondiente para demostrar la falsedad de los audios publicados: "Nosotros ya lo hemos solicitado, en reiteradas ocasiones mi defensa lo ha solicitado a la fiscalía. (...) Es más: voluntariamente yo me he presentado a la fiscalía, renunciando a mi derecho al secreto de las telecomunicaciones. (...).

Finalmente, el ministro del Interior reiteró su descontento con el supuesto trato desigual de la prensa: “(…) Pero reitero, a este ministro no le creen, pero a la fiscal, que es su amiga, sí le creen. (…) Eso demuestra que hay medios de comunicación que están contaminados por la ‘caviarada’”.

Audios evidenciarían el conocimiento de Santivañez sobre la protección especial a Vladimir Cerrón

Las conversaciones publicadas por Cuarto Poder el pasado domingo evidenciarían el conocimiento del ministro Santivañez sobre la protección brindada por altos mandos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) al prófugo Vladimir Cerrón.

Juan José Santiváñez: "La información que yo tengo de estos muchachos es que hay dos generales que están protegiendo a Cerrón".

Junior Izquierdo 'Culebra: "Ya. ¿En actividad?"

Juan José Santiváñez: "En actividad. Pero hay dos, dos este... generales... y un general en retiro, que ha sido DIGIMIN".

Junior Izquierdo 'Culebra: "¿General en retiro que ha sido DIGIMIN?"

Juan José Santiváñez: "Monar"

Junior Izquierdo 'Culebra: "¿Quién?"

Juan José Santiváñez: "Monar"

Todo indica que Sergio Luis Antonio Monar Moyoli, general en retiro y exdirector general de la DIGIMIN durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, habría protegido a Vladimir Cerrón desde su cargo, frustrando distintas iniciativas de captura. Este hecho genera mayor alarma, dado que fue precisamente Monar quien fue designado para liderar la búsqueda, ubicación y captura del exgobernador de Junín.

Durante el tiempo en que Monar lideraba DIGIMIN, se ejecutó un operativo de captura en el condominio Mikonos dirigido contra Vladimir Cerrón. En esta intervención participaron diversas fuerzas de seguridad y entidades de inteligencia, tales como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO), efectivos de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) y la Dirección de Inteligencia (DIRIN). Sin embargo, semanas más tarde, el 24 de febrero, el conductor del vehículo presidencial conocido como 'Cofre', Félix Montalvo, declaró ante el Ministerio Público que había transportado a la presidenta Dina Boluarte a ese mismo lugar donde Cerrón Rojas se encontraba.