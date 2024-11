El periodista César Hildebrandt criticó la gestión de seguridad de Interbank tras conocerse que el banco habría sostenido una negociación con un hacker, quien exigía pagos en criptomonedas para no divulgar información confidencial. Según Rafael Hidalgo, en su columna del diario Expreso, el atacante, presuntamente de origen ruso, contactó a Carlos Rodríguez Pastor, presidente y principal accionista del banco, y Fernando Zavala, vicepresidente y CEO de Intercorp Perú.

Las comunicaciones, mantenidas durante 20 días y sin el conocimiento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), habrían tratado sobre pagos preliminares de hasta 4 millones de dólares en criptomonedas para evitar la divulgación de información sensible. Este escenario plantea serias dudas sobre las prácticas de seguridad del tercer banco más grande del sistema financiero peruano.

"Es increíble que un banco del tamaño de Interbank, que es el tercer banco en materia de escala, sea tan vulnerable. No están invirtiendo en seguridad. Si invirtieran el 1% de lo que ganan en seguridad, esto no podría suceder y esto no debería suceder", expresó Hildebrandt.

Además, cuestionó la falta de medidas preventivas y resaltó que la magnitud del daño aún está por determinarse. Este caso evidencia la creciente necesidad de una inversión sólida en ciberseguridad en el sector financiero, especialmente en un contexto donde los ataques y amenazas cibernéticas son cada vez más comunes.

Interbank: información expuesta no compromete la seguridad

En un comunicado publicado en LinkedIn el 31 de octubre, Carlos Tori, gerente general de Interbank, abordó los hechos ocurridos, cuando un tercero no identificado divulgó datos de un grupo de clientes con la intención de extorsionar al banco. Tori afirmó que, si bien este tipo de incidentes son deplorables, son situaciones que el sector financiero enfrenta a nivel mundial, a pesar de contar con altos estándares de seguridad.

El gerente general también se dirigió a los clientes que experimentaron intermitencias en los servicios del banco, asegurando que Interbank ya estaba operando con normalidad. Explicó que, aunque se realizó una interrupción temporal entre el mediodía y las 2 de la tarde para actualizar los sistemas, la situación se había normalizado. Además, Tori garantizó que la información expuesta no pone en riesgo las cuentas ni los productos financieros de los clientes, reiterando el compromiso del banco con la seguridad de los depósitos.