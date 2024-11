Rosa María Palacios comentó en Sin Guion sobre el paro nacional de transportistas y las declaraciones del ministro de educación, Morgan Quero, quien minimizó las protestas y dijo que "tiene que ver con la liberación del expresidente Pedro Castillo". En ese sentido, la conductora de Sin Guion mencionó que "la gente está protestando para no morir", pues hoy miércoles 23 de octubre se llevó a cabo el paro nacional de transportistas debido a la alta ola de extorsiones que vienen sufriendo.

"En qué universo ocurre eso (sobre las declaraciones del ministro Morgan Quero). La gente está protestando porque no quiere morir, no quiere morir en un tiroteo dentro de un microbús, no quiere morir porque no quiere pagar la cuota diaria que le toca como chofer de combi. ¿Qué parte no están entendiendo?", mencionó.

Por otro lado, Palacios comentó sobre la conferencia de la presidenta Dina Boluarte luego de 105 días sin dar declaraciones a la prensa y calificó de soberbia y prepotente el actuar de Boluarte Zegarra contra los periodistas que le realizaban preguntas sobre su gestión ante la situación actual del país. "Esta actitud (de Dina Boluarte) lo único que hizo fue reforzar la necesidad de un paro nacional, a ver si en el Gobierno terminan de estar en negación", recalcó.

Dina Boluarte comparó el paro de transportistas con las protestas del 2022-2023

En una conferencia de prensa el pasado martes 22 de octubre, la presidenta Dina Boluarte se refirió al paro de transportistas convocado para este miércoles 23 de octubre y lo comparó con las protestas que ocurrieron cuando asumió su mandato en diciembre del 2022 y en enero y febrero del 2023. Cabe recordar, que en dichas protestas fallecieron más de medio centenar de personas.

"Se quieren sumar un grupo de personas que, nuevamente, vienen con una agenda política. Hermano y hermanas del Perú, no se dejen sorprender como lo que ocurrió en diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, querían poner al Perú en un desastre total", declaró.

En ese sentido, Rosa María Palacios comentó acerca de las declaraciones de la mandataria y recordó que el pedido de los ciudadanos, que protestaron en 2022 y 2023, era el adelanto de elecciones. Por otro lado, la periodista cuestionó las declaraciones de Boluarte Zegarra al negarse a declarar sobre su visita que hizo a Mikonos, en Asia, en febrero de este año.

"No puede decir a quién fue a visitar, eso es absolutamente falso. Es un acto del pasado, la presidenta de la República está obligada a dar cuentas porque su desplazamiento se hace con recursos públicos. Tiene que dar cuenta dónde está y con quién está. ¿A quién fue a visitar a esa playa?", cuestióno.