A poco más de año de haber postulado por primera vez para convertirse en juez superior, La República conversó con el fiscal provincial titular del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez, quien actualmente lleva casos contra Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, entre otros políticos reconocidos, como representante del Ministerio Público. Para Domingo Pérez, su carrera como fiscal titular va viento en popa; sin embargo, sus aspiraciones y su desarrollo profesional lo llevan a buscar cargos aun mayores.

En ese sentido, El fiscal reveló que anhela que se abra una convocatoria para postular a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Sin embargo, reconoce que su situación legal actual dificulta su elegibilidad debido a las denuncias presentadas en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. “Lamentablemente, hasta que eso no se pueda resolver con el archivamiento correspondiente, no creo ser elegible”, afirmó, refiriéndose a las acusaciones que han afectado su carrera.

José Domingo Pérez afirmó que espera poder postular a dicho órgano jurisdiccional para convertirse en magistrado superior o bien continuar su carrera en el Ministerio Público como fiscal superior, pero por el momento mientras sigan en pie estas denuncias, seguirá defendiendo los intereses del Estado.

"Yo quisiera que se abriera una convocatoria a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Espero que se me permita en ese momento, pero usted ya ha visto que me denuncian por acá, me denuncian por allá. Lamentablemente, para mis detractores, seguiré siendo fiscal y seguiré defendiendo mis causas en estos juzgamientos porque optaron por instrumentalizar estas denuncias", dijo para La República.

Domingo Pérez llevó el caso de Toledo por el caso Interoceánica, donde el presidente recibió una condena de 20 años y 6 meses. Foto: difusión

Fiscal José Domingo Pérez postuló para juez superior en 2023

A mediados de 2023, el fiscal José Domingo Pérez postuló al examen de la Junta Nacional de Justicia para postular a una plaza como magistrado superior del Poder Judicial. En aquella oportunidad, el fiscal pasó las respectivas pruebas, que lo llevaron a ser considerado idóneo para participar en la competencia por una de las 13 posiciones disponibles de jueces superiores titulares; sin embargo, su futuro dentro del Poder Judicial culminó alcanzar los puntos necesarios en la prueba de conocimientos.

Según los resultados publicados en la página de esta entidad del Estado, Domingo Pérez no alcanzó el puntaje mínimo de 66,66 requeridos para aprobar la prueba de conocimientos. Esta evaluación es reconocida como la etapa más exigente de todo el proceso de selección para convertirse en juez superior.

En diciembre de 2022, dicha entidad judicial autónoma realizó un concurso para llenar 21 vacantes, distribuidas entre 13 puestos de jueces superiores, uno de los cuales es al que postula Pérez Gómez, y ocho puestos destinados a jueces de investigación preparatoria y de juzgados penales colegiados.

José Domingo Pérez comenzó su carrera en el Ministerio Público en el año 2005, cuando asumió el cargo de fiscal adjunto titular en la Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, ubicada en el departamento de Loreto. Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria de 18 años en esta institución. En 2018, se unió al equipo especial Lava Jato, dedicado a investigar casos de corrupción asociados a esta operación.