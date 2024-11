RMP sobre elección de juez Roberto Burneo como presidente del JNE: "Deberá enfrentar el fraudismo de Fuerza Popular"

Luego de que el magistrado Roberto Burneo fuese elegido para la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, Rosa María Palacios, en su programa, destacó los desafíos que el nuevo presidente enfrentará en su rol. Burneo, abogado de 49 años con experiencia en derecho administrativo, deberá liderar un JNE bajo la presión política de sectores críticos, como Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y en vísperas de elecciones con una alta cantidad de partidos en contienda.

La elección de Burneo como presidente del JNE, realizada por unanimidad en la Corte Suprema, fue peculiar en tanto no hubo contendientes interesados en asumir el rol, lo que Palacios atribuye a la “amenaza” que representa esta posición en un entorno hostil. Palacios recuerda cómo desde el 2016, el partido Fuerza Popular ha mantenido una postura de rechazo hacia los resultados desfavorables, comparándola con las actitudes de Donald Trump en EE. UU. Según Palacios, la elección de 2026 estará marcada por intentos del partido de reforzar sus denuncias de fraude.

El caso de las elecciones de 2021 es un referente claro para Palacios, que destaca cómo Fuerza Popular cuestionó los resultados y dirigió una “persecución” contra los entonces titulares del JNE, Piero Corvetto y Jorge Salas Arenas.

"(Roberto Burneo) tiene que enfrentar una situación muy compleja, por qué porque las elecciones del 2026 que le tocan enfrentar son elecciones que vienen muy cargadas por el problema del fraudismo en el Perú desde el 2016, Fuerza Popular no reconoce resultados electorales, pero no los reconoció con mayor digamos dureza y mayor movilización en el año 2021 utilizando toda clase de artilugios legales que no le sirvieron más que para demostrar que efectivamente habían perdido la elección a lo Trump", dijo en Sin Guion.

El nuevo presidente del JNE también deberá enfrentar un Congreso que, según Palacios, intenta continuamente reducir la independencia del JNE. Los últimos proyectos legislativos proponen que el presidente del JNE sea elegido por sus miembros, en lugar de la Corte Suprema, una medida que Palacios considera que pondría en riesgo la autonomía del organismo.

RMP cuestiona salida de chofer del 'cofre' tras confesar que dejó a Dina Boluarte en Mikonos

Por otro lado, Rosa María Palacios comentó que el apartamiento del suboficial PNP Félix Montalvo, conocido como el “chofer del cofre”, ocurrió luego de que su abogado confesara públicamente que Montalvo trasladó a la presidenta Dina Boluarte al condominio Mikonos, donde estaba escondido Vladimir Cerrón. Esta declaración, según Palacios, pareció ser la única razón para la separación de Montalvo de la seguridad de Boluarte, más que sus antecedentes legales, los cuales incluían una imputación por pertenecer a un presunto "escuadrón de la muerte" en Perú.

Palacios cuestionó duramente el manejo de este caso en Palacio de Gobierno, señalando que el apartamiento solo ocurrió cuando la información sobre el viaje de Boluarte a Mikonos se hizo pública, y no debido a los graves antecedentes de Montalvo, que el entorno de Boluarte debería haber tomado en cuenta desde el inicio. Para la conductora, este episodio evidencia una falta de cuidado y transparencia en el manejo de la seguridad de la presidenta y muestra, según su análisis, cómo el gobierno ha intentado minimizar el caso, lo que ha afectado su credibilidad ante la ciudadanía.