El congresista de Acción Popular, Ilich López Ureña, es acusado por el exagente de seguridad, Raúl Hurtado Guzmán, por haberlo usado como testaferro para la creación de una empresa de limpieza C.E.& G Sociedad Comercial de Respuesta Limitada y poder contratar con la Universidad Peruana de los Andes de Huancayo. El denunciante fue condenado a 4 años de prisión suspendida y a pagar una reparación civil solidaria de S/200,000, monto que no puede ser pagado porque no puede ser contratado para trabajar con ninguna empresa debido a la sentencia en su contra.

En consecuencia, Hurtado presentó una serie de audios que datan del 2018 y revelarían que el parlamentario estuvo involucrado con las contrataciones de la empresa y la universidad huancaína. Sin embargo, López Ureña negó toda participación, audios y documentos que puedan presentarse en su contra. "Yo niego tajantemente cualquier documentación, audio, que pueda haberse dado en esta materia y haciendo ver cualquier tipo de acción en contra de la ley", expresó.

Según el reportaje de Cuarto Poder, Hurtado admitió su culpa indicando que "el (Ilich López) era el verdadero jefe de la empresa, yo era su testaferro". Estas son partes de las escuchas del audio en la que, tanto López como Hurtado, conversarían para poder solucionar dicho tema legal:

Raúl Hurtado: "Ilich, yo no soy el dueño de la empresa. Ustedes manejaban todo ese tema. Yo no me puedo perjudicar tanto por esta situación".

Ilich López: "Pero justamente estamos por eso conversando, pes, hermano"

¿Cómo habrían sucedido los hechos entre Ilich López y Raúl Hurtado?

Según relata Raúl Hurtado, en el 2010 trabajaba como un agente de seguridad y conoció al congresista por medio de su hermana, quien en ese entonces salía con el político. En su testimonio, reveló que López quien le propuso crear la empresa C.E.& G Sociedad Comercial de Respuesta Limitada, en donde Hurtado figuraba como el gerente general, y quien percibía un salario mensual de S/1,400, pero dicho monto no aparecía dentro de las declaraciones que la empresa emitía.

Luego de ello, comenzaría a contratar con la universidad Universidad Peruana de los Andes de Huancayo por los servicios de limpieza, sin embargo, en 2018, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) detectó facturaciones extrañas y/o maniobras fraudulentas en agravio del Estado peruano. Debido a ello, la SUNAT abrió un proceso judicial contra la empresa y ese episodio, cuenta Hurtado, fue el inicio de la separación con Ilich López o "Fredy", como él lo llamaba de cariño.

El Poder Judicial había solicitado 10 años de cárcel efectiva contra el exagente de seguridad, ya que figuraba como gerente general de la empresa que él confiesa haber sido testaferro, por haber defraudado al Estado. En consecuencia, fue condenado a 4 años de pena suspendida y a pagar una reparación solidaria de S/200,00, monto que no puede pagar porque no puede ser contratado por ninguna empresa y teme que pueda revocarse la condena e ir a prisión.

"No se paga esa reparación civil, me revocan a mí la pena y yo me voy preso, o yo me vuelvo prófugo de la justicia", lamentó Hurtado.

Ilich López niega acusaciones en su contra

Al ser consultado por la acusaciones, el congresista negó haber tenido alguna participación en la contrataciones de la empresa de limpieza con la universidad, así como en la de audios o documentos que puedan ser usados en su contra. En ese sentido, rechazó toda vinculación con delincuentes y denunció que había sido extorsionado por Raúl Hurtado para poder tener un puesto de trabajo.

"Yo no tengo absolutamente nada que ver con un delincuente que asegura cosas de las que no soy parte. Un delincuente no puede victimizarse ahora, yo no tranzo con delincuentes, lo voy a denunciar. Me ha tratado de extorsionar y pedir un trabajo y de denunciar ante los medios si no accedo al chantaje", expresó.

Mediante un comunicado emitido a través de sus redes sociales, Ilich López rechazó todo tipo de acusaciones en su contra indicando que "rechazo rotundamente cualquier acusación carente de pruebas, si estas provienen de un delincuente. Asimismo, denunció que viene siendo víctima de extorsión y que no denuncia para salvaguardar la integridad de su familia.

"Durante seis años vengo siendo víctima de extorsión que no denuncie en salvaguardar de la integridad de mi familia. Sin embargo, en los últimos tres meses la intensidad de las amenzas ha aumentado significativamente, exigiendo un puesto de trabajo, poniendo en riesgo no solo mi seguridad, sino también la de mis seres queridos, se lee en su comunicado publicado en sus redes oficiales.