El 23 de agosto de este año, Jhony Montoya Luna, técnico parlamentario del Departamento de Comisiones del Congreso, alertó de una situación preocupante a su jefa Patricia Durand Vásquez.

“ Desde noviembre del 2021, solo se ha presentado las inasistencias para efectos de descuentos, de aquello que tiene bajo responsabilidad el Área de Relatoría y Agenda, vale decir ausencias o inasistencias al Pleno, Comisión Permanente y Consejo Directivo ”, señala el oficio enviado por Montoya, al que accedió La República.

Y el técnico agrega: “En cuanto a los otros órganos parlamentarios (llámese comisiones), en lo que respecta a los meses de noviembre y diciembre del 2021, no se presentó inasistencias para efectos de descuentos, porque ha existido un alto porcentaje de incumplimiento por parte de distintas comisiones. En cuanto a lo que va del año 2022, desde enero a julio se ha mantenido el incumplimiento”.

La mayoría de comisiones congresales no reportó a los legisladores inasistentes que no justificaron su ausencia y esto les permitió cobrar su sueldo como si nada hubiera pasado.

Montoya advirtió que este problema fue dado a conocer en su debido momento a la entonces jefa del Departamento de Comisiones, Giuliana Lavarello Carbajo, y a la Dirección General Parlamentaria, liderada por Javier Ángeles Lilmann. “Les he manifestado que el incumplimiento es un desacato a lo prescrito en el artículo 23 del Reglamento del Congreso y demás normas internas complementarias que desarrolla el citado artículo”, precisa.

Se desconoce qué hicieron Lavarello y Ángeles para resolver de manera inmediata este incoveniente. Sin los reportes de las comisiones, resultaba imposible saber qué ausencias fueron con licencia y cuáles no y, con base en ello, determinar a qué parlamentarios se les debía descontar el sueldo.

La carta que alerta el problema

Asimismo, en el documento enviado a Durand, le da como referencia una muestre de lo sucedido a fines de la legislatura 2021 - 2022: la mayoría de comisiones no reportaron a tiempo las inasistencias de sus integrantes.

Estas son las comisiones que recurrieron en este incumplimiento y sus entonces presidentes:

Muestra del mes de julio de las comisiones que no reportaron a tiempo las inasistencias

Comisión Presidente en legislatura 2021 - 2022 Bancada Educación Esdras Medina Somos Perú Energía y Minas Jorge Flores Acción Popular Transportes y Comunicaciones Alejandro Soto APP Actos de corrupción en EsSalud y el Minsa Hitler Saavedra Somos Perú Responsabilidades políticas por las muertes del Paro Agrario Alejandro Muñante Renovación Popular Ordenamiento Legislativo Adriana Tudela Avanza País Desarrollo Devida Elvis Vergara Acción Popular Seguimiento a la Emergencia COVID-19 Juan Mori Acción Popular Cultura Alex Flores Perú Libre Mujer y Familia Elizabeth Medina Bloque Magisterial Presupuesto Héctor Acuña Integridad y Desarrollo Pueblos Andinos Margot Palacios Perú Libre Relaciones Exteriores Ernesto Bustamante Fuerza Popular Vivienda Darwin Espinoza Acción Popular Trabajo Isabel Cortez Cambio Democrático Descentralización Diana Gonzáles Avanza País Inclusión Social Roberto Kamiche Perú Democrático Salud Hitler Saavedra Somos Perú Conmemoración del Bicentenario Arturo Alegría Fuerza Popular Proyecto Especial Chavimochic Víctor Flores Fuerza Popular Economía Silvia Monteza Acción Popular Fenómeno del Niño Costero Manuel Revilla Fuerza Popular Atentado de Vizcatán Silvana Robles Perú Libre Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Rosío Torres APP Elección del Defensor del Pueblo Freddy Díaz Suspendido Pro - Inversión Eduardo Castillo Fuerza Popular Ciencia y Tecnología Flavio Cruz Perú Libre Hambre Cero Hilda Portero Acción Popular Seguridad Ciudadana Alfredo Azurín Somos Perú

La muestra enviada a la jefa del Departamento de Comisiones

¿Quién se hace responsable de esto?

Una fuente del Congreso refirió que la jefa del Departamento de Comisiones depende de la Dirección General del Parlamento y esta de la Oficialía Mayor del Congreso. En la legislatura anterior, cuando María del Carmen Alva era titular de la Mesa Directiva, el oficial fue Hugo Rovira.

Este diario intentó comunicarse con Alva para saber por qué su gestión no se percató de esto, pero al cierre de esta nota no recibimos respuesta. Del mismo modo, se recurrió también a Rovira, quien sí respondió.

“En las sesiones del Pleno, los parlamentarios marcan de manera digital y cuando no presentan licencia, se les descuenta, igual en las comisiones, pero es un trabajo que tiene que hacer la jefa de comisiones. Tenía que haberla mandado a la oficina pertinente. Cada jefe tiene que velar por eso”, sostuvo.

Este diario también buscó conversar con la exjefa del Departamento de Comisiones para preguntarle qué hizo su oficina para agilizar que las comisiones remitan con prontitud los registros de las inasistencias. En su anexo, sin embargo, dijeron que ella se encuentra de vacaciones y aseguraron que sigue trabajando en dicha área.

Este caso fue puesto en conocimiento al actual oficial mayor del Congreso, José Cevasco, el 19 de agosto, mediante una carta de Montoya. “Le expuse la situación del Departamento de Comisiones en lo referente al tema materia del presente informe, mostrando su preocupación y se me ha solicitado un informe integral del caso, expresándole que requiera un tiempo prudente para informar, así como una reunión específicamente para tratar este tema”, le informó Montoya a Durand en la carta del 23 de agosto.

Montoya había concluido entonces que era necesario notificar formalmente a cada comisión sobre la obligatoriedad de entregar los reportes de inasistencia.

Las conclusiones de Montoya

Este diario conversó acerca de este tema con Cevasco y esta fue su respuesta: “Si las inasistencias llegan al 20% de los órganos, se te aplica el descuento. El Departamento de Comisiones, cuando estaba la señora Lavarello, no ha tomado el debido registro para el descuento. Cuando yo he preguntado qué hay con los descuentos, dijeron que no hubo problemas con el cálculo, pero yo con la nueva jefa del Departamento de Comisiones estoy coordinando”.

La jefa del Departamento de Comisiones, por su parte, respondió que propondrá un plan de trabajo para que en diciembre, como máximo, se ponga al día los descuentos a los congresistas. Sin embargo, precisó que la aprobación de esta solución depende del director general del Parlamento, con acuerdo de la actual Mesa Directiva.

“El tema es que hubo una gestión que no la voy a calificar, pero lo que sí puedo decir es que el problema lo analicé y hemos buscado una solución. Hemos armado un plan de trabajo de información que se trata desde hace nueve meses y hemos presentado una propuesta a la Dirección General Parlamentaria”, aseguró.

Agregó que ha creado un grupo de trabajo, conformado por ella, Montoya y Rodrigo Espinoza.

Pero hay un punto de partida para entender el hilo de este problema y buscar responsables. La jefa del Departamento de Comisiones no puede informar a qué congresistas les corresponde descuento mientras no llegue a esta oficina los informes de las comisiones del Congreso sobre las inasistencias. Y eso no ocurrió, en la mayoría de casos, en la legislatura pasada.

“Uno de los problemas es que las comisiones no cumplen y a veces no cumplen por múltiples factores. No quisiera ser ligera para imputar. Nosotros dependemos de lo que nos nutran las comisiones”, aclaró Durand.

Y añadió que desde ahí parte la responsabilidad.

El artículo 23 del Congreso precisa que “las inasistencias injustificadas a las sesiones de los demás órganos del Congreso dan lugar a descuento”. ¿Entonces hubo una vulneración al reglamento?

Durand, por lo pronto, al cierre de esta nota, confirmó que ya tiene un registro de los congresistas que faltaron en la legislatura anterior, no justificaron y cobraron sueldo completo. El problema está en que cuando este diario le solicitó dicha información, se amparó en que se debía pedir los registros a través de una solicitud, con lo que apeló a la Ley de Transparencia. El requerimiento fue enviado de inmediato.

Los descargos de los presidentes de las comisiones de la legislatura anterior

Este diario, asimismo, buscó la versión de los expresidentes de las comisiones de la legislatura anterior para saber por qué sus grupos respectivos no reportaron a tiempo quiénes faltaron a las sesiones sin justificar, pero solo contestaron tres legisladores.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, indicó que, en el periodo 2021-2022, la secretaria técnica siempre elaboraba un acta sobre los congresistas que no asistían a las sesiones; sin embargo, desconoce si el área administrativa efectuaba el descuento correspondiente.

“Los congresistas siempre solicitaron permiso o licencias cuando no podían participar. Mientras el congresista tenga justificación, no hay posibilidad de descuento. Si hay una falta, ningún congresista pudo haber cobrado sus haberes. Cada uno se hace responsable de sus propios actos”, argumentó Paredes Fonseca.

En esa línea, dijo que—hasta el momento— no ha llegado una denuncia sobre la presunta infracción de los congresistas.

“No hay denuncia, desconozco quiénes son los congresistas que habrían cobrado su sueldo pese a su inasistencia”, apuntó.

A su vez, Héctor Acuña, quien presidió la Comisión de Presupuesto, que “no tiene conocimiento” acerca de las inasistencias de los legisladores, debido a que ese trabajo le correspondía al secretario técnico.

“Todo ese tema lo tenía a cargo el secretario técnico. Desconozco por qué no se ha presentado ese informe. En mi caso, pensaba que sí estaban haciendo los descuentos, puesto que no justificaban sus asistencias.”, mencionó Acuña.

Darwin Espinoza, de la Comisión de Vivienda, cuestionó que “el Departamento de Comisiones” observe el registro de inasistencia, ya que durante su periodo si se envió las faltas de los congresistas.

“No contemplo las insistencias. Tenía conocimiento que sí se envió. Yo no estoy de acuerdo con los parlamentarios que quieren integrar los grupos de trabajo y no puedan asistir a ninguna por la falta de tiempo”, acotó.

No hay quién asuma responsabilidad. Así se maneja el dinero público en el Congreso. ¿Tomará cartas en el asunto el nuevo titular de la Mesa Directiva, José Williams Zapata?