Elecciones 2022: ¿quiénes son los políticos que no lograron formalizar su inscripción a tiempo ante el JNE?

El periodo de inscripción de las listas de los candidatos que participarán en las próximas elecciones regionales y municipales, establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya finalizó. Hasta el momento, el organismo electoral informó que hasta el término del plazo se presentaron 11.540 listas. Sin embargo, esperaba recibir 13.904 listas, de acuerdo a los resultados de las comicios internos que se realizaron en mayo de este año.

Según el cronograma electoral establecido, el 14 de junio era la fecha límite para formalizar las listas, pero se decidió otorgar 72 horas debido a los problemas que reportaron los usuarios de las organizaciones políticas para cargar archivos pesado en el sistema.

Pese a esta flexibilidad de fechas, conocidos personajes del escenario político del país quedaron fuera de la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre.

Álvaro Paz de la Barra

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, ya no podrá postular a la alcaldía de Lima por el partido Fe en el Perú. La medida fue dictaminada por el Jurado Electoral Especial (JEE), que declaró improcedente la inscripción de los candidatos del mencionado partido político hasta que se vuelva a abrir el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), lo cual ocurrirá un mes después de los comicios.

Una vez difundida esta declaratoria, el burgomaestre confirmó la noticia mediante un comunicado en el que sostuvo que está apelando la disposición del JEE.

“A través de la vía administrativa se está apelando la suspensión mediante el recurso de apelación ante el pleno del JNE con el objetivo de solicitar la inscripción provisional hasta que el pleno del JNE en definitiva confirme las siete tachas que de manera maliciosa y dilatoria diferentes grupos de poder presentaron contra el Fe en el Perú”, se lee en el comunicado de prensa.

Asimismo, sostuvo que Fe en el Perú ha sido “la organización con mayor presentación de tachas contra su inscripción en todo este siglo”, las cuales fueron “promovidas por grupos de poder”.

Recientemente, Paz de la Barra afirmó que el JNE admitió la apelación que presentó para que sea partícipe de las próximas elecciones. Asimismo, señaló que ha solicitado la afiliación provisional de su organización.

Álex Kouri

Otra de las figuras que quedaron fuera de la contienda electoral es el exalcalde del Callao Alex Kouri, ya que no logró formalizar a tiempo su candidatura por Somos Callao.

Como se informó, el también expresidente regional anunció su participación en los próximos comicios e incluso realizó campaña. Sin embargo, en la plataforma del organismo electoral no figura el nombre de Álex Kouri ni de la agrupación política.

El Poder Judicial condenó a Kouri a cinco años de prisión por ser culpable del delito de colusión desleal en agravio del Estado por beneficiar a la empresa Conveal para que construyera la Vía Expresa Callao en 1999.

Richard Arce

El excongresista Richard Arce no participará en las elecciones regionales y municipales 2022. Él participo en los comicios internos para la gobernación regional de Apurímac por Somos Perú. Sin embargo, no lo inscribieron porque la organización política no quiso presentar su lista. En su lugar, presentará un recurso ante el órgano electoral.

“Hemos hecho el mejor esfuerzo para participar en el proceso electoral, pero por un capricho particular de Somos Perú no nos han inscrito a pesar de que hemos seguido todo el procedimiento que corresponde desde nuestra afiliación”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

Otros que están fuera de la contienda electoral

Por un lado, el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, postuló para el municipio del Callao por el movimiento Contigo Callao. Sin embargo, su trámite de inscripción fue declarado improcedente. Ante esto hecho, el personero del movimiento realizó otro trámite, pero también fue negado.

Raphael Valencia participaba por el Partido Morado con miras a asumir la alcaldía de Jesús María. Sin embargo, el partido lo retiró debido a que presentaba denuncias por actos inapropiados.

Adiós a las elecciones 2022

Según el especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos, quien conversó con La República, es poco probable que el JNE acepte las apelaciones de las personas que quedaron fuera de los próximos comicios.

“El jurado ya dio el plazo de 72 horas de inscripción para completar el proceso. Entonces, a estas alturas, si no han podido inscribirse, así haya fallas en el sistema, es bien improbable que los reinscriban. Lo que les pasaría sería como les sucedió al APRA en 2021, que pese a que apeló el jurado no les quiso ampliar el plazo”, explicó.

En el caso del alcalde de La Molina, Villalobos señaló que es una situación distinta porque está buscando inscribir al partido Fe en el Perú.

“En su caso, no ha apelado la inscripción de sus listas, sino la inscripción de su partido. Lo que está apelando es que se le dé una inscripción a su partido. Si es que se llega a inscribir, también logra registrar a sus listas”, manifestó.