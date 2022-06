Yonhy Lescano pide nuevas elecciones en Acción Popular: “Del Águila y Chávez no me representan”

El acciopopulista Yonhy Lescano rechazó los actos vandálicos que se registraron la noche del martes 14 en el local de Acción Popular, en el Centro de Lima. Los correligionarios irrumpieron en el inmueble debido a la disputa entre Edmundo del Águila y Julio Chávez por la Secretaría General del partido.

El excandidato presidencial por Acción Popular manifestó que el comportamiento de ambos está fuera de las bases sentadas por la agrupación política que representan, por lo que sería necesario convocar a nuevas elecciones internas para elegir a las personas idóneas que lideren el partido.

“Son actos ilícitos contrarios al partido, contrarios a la democracia. Yo he pedido formalmente que se hagan nuevas elecciones internas, porque ambos señores a mí no me van a representar. El señor Del Águila y el señor Chávez están cometiendo actos totalmente contrarios al partido”, comentó Lescano a este medio.

El también excongresista cuestionó, además, que dos parlamentarios acciopopulistas vinculados con el investigado grupo ‘Los Niños’ formen parte de la lista liderada por Chávez. Se trata de Ilich López Ureña (Secretaría de Gobiernos Locales y Regionales) y Elvis Vergara Mendoza (Vicesecretaría General de Organización), quienes son investigados por el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

“Incluso en la lista del señor Chávez hay gente que está investigada, eso no se puede permitir (...) Yo he pedido nuevas elecciones donde ambos señores no intervengan”, aseveró.

Julio Chávez asegura que no está relacionado con desmanes en local partidario

Tras la difusión de imágenes que evidencian a sujetos irrumpiendo en el local del partido de la lampa y luego de que personajes acciopopulistas afirmaran que los agresores tendrían un vínculo con Julio Chávez, el también alcalde de San Martín de Porres rechazó cualquier vinculación con el suceso.

En ese sentido, Lescano calificó de “broma” la respuesta de su correligionario y tildó de “delincuentes” a quienes invadieron el local partidario.