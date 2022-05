Roberto Sánchez sobre Las Bambas: “La voluntad del Gobierno es recuperar la paz social”

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, se refirió al conflicto social entorno al proyecto minero Las Bambas. Al respecto, señaló que el objetivo del gobierno de Pedro Castillo es “recuperar la paz social”. Su declaración se da un día después de que el ministro en mención informara que el 21 de mayo se cursó un oficio suscrito por el jefe de la PCM, Aníbal Torres, para proponer el levantamiento del estado de emergencia con el objetivo de que las comunidades reestablezcan las acciones productivas.

“ La voluntad del Gobierno es recuperar la paz social. El día de mañana los presidentes de las comunidades están llegando a Lima. Habrán evaluado el levantamiento de emergencia simultáneo al compromiso comunitario de liberar la actividad social, productiva y económica”, dijo para “TV Perú Noticias”.

Asimismo, aclaró que se instalará una mesa de diálogo inmediata para que “trabaje permanentemente en el campo con el fin de atender las demandas” de las comunidades.

El ministro Sánchez comentó que el conflicto que hay con la empresa minera Las Bambas (MMG) y las comunidades no es un tema reciente.

“Hay un reclamo que no es desde hace 9 meses. Son comunidades que están pidiendo cumplimiento del compromiso que no se da hace 10 años. En el 2016 se emitió un decreto supremo que decía el distrito de Challhuahacho es declarado como prioridad en el desarrollo nacional. Desde entonces, los gobiernos han firmado actas infinitas, pero no tienen saneamiento, ni una carretera pavimentada y sus hospitales están a medias”, declaró.

El titular de Mincetur manifestó que gran responsabilidad de estos conflictos es de la empresa minera, pero también recae en el Gobierno peruano.

“El 100% de compromisos de parte de la empresa no se han cumplido. En materia de inversión pública hay muchos temas que están trabados. Eso tiene que asumir su propia autocrítica el gobierno regional y el gobierno nacional ”, afirmó.

Foto: Difusión

En el oficio que difundió Roberto Sánchez a través de sus redes sociales se lee que se instalará “una mesa de diálogo y soluciones con el plazo de 15 días entre empresa, comunidades, garantes y Gobierno. Todos los involucrados nos comprometemos a asegurar el clima de seguridad y de paz”.