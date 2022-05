César Combina dice que retiró su candidatura a la alcaldía de Lima “porque era un error”

El excongresista César Combina afirmó, el último viernes, que retiró su candidatura a la alcaldía de Lima “porque era un error” que Fuerza Popular tiente el sillón metropolitano. Según el ahora militante de Fuerza Popular, la agrupación fujimorista “escuchó el llamado a la unidad”.

“Tanto escuchamos que no me ven a mí lanzándome a la alcaldía de Lima para no dividir el voto”, declaró Combina en entrevista con ATV, a pesar de que las encuestas arrojaban que recibía la preferencia de menos del 2% de la población entrevistada.

“(¿Por qué retiro la candidatura a la de Lima?) Porque era un error, era por el bien del país. Me inmolé por Lima Metropolitana y para decirle a todos los candidatos ‘topos’, como el palacista Urresti, que no les vamos a permitir que le hagan lo mismo que le hicieron a Junín y que le está haciendo el día de hoy el Gobierno a la ciudad que le dijo que no a Pedro Castillo en segunda vuelta”, agregó.

Combina Salvatierra ahora postula a la alcaldía de San Isidro.

Daniel Urresti y Rafael López Aliaga lideran intención de voto para Lima

De acuerdo con la última encuesta de Ipsos, los excandidatos presidenciales Daniel Urresti (Podemos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) cuentan con el 20% de respaldo del electorado de Lima Metropolitana.

En tercer lugar se encuentra el exburgomaestre de La Victoria, George Forsyth (Somos Perú), con 9% de intención de voto.

Le siguen Luis Molina (4%), actual alcalde de Miraflores y candidato de Avanza País; Guillermo Flores (2%) del Partido Morado; y Álvaro Paz de la Barra (2%), burgomaestre de La Molina y fundador de Fe en el Perú.