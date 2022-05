César Hildebrandt: “Cerrón es la derrota de la inteligencia en la izquierda”

César Hildebrandt volvió a refererirse al secretario general de Perú Libre y sentenciado ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón. El periodista reflexionó en una conversación con Epicentro sobre la involusión de la izquierda peruana y lo que encarna el jefe del partido del lápiz.

“La izquierda tenía dos opciones”, dijo Hildebrandt: seguir el camino gramsciano de Mariátegui (aquel afín al filósofo italiano Antonio Gramsci), que es “la interpretación más humanista del marxismo”, o preferir “la oscuridad: el estalinismo”. El primero —en sus palabras— es un camino complejo, lleno de matices y complejidades. El segundo, en cambio, “te impide el martirio de dudar”.

Los extremismos, continúa el periodista, “consisten en una hamaca mental. Ni debaten, ni matizan, ni confrontan. Cerrón es esa expresión. Es, digamos, la derrota de la inteligencia en la izquierda”.

Hildebrandt recordó a referentes de izquierda como Javier Diez Canseco, Alfonso Barrantes y el ya mencionado Mariátegui para decir que “la izquierda es viuda de (ellos); y parece ser la sombra de Sendero Luminoso, sin embargo”.

Acto seguido, nombró las razones de sus semejanzas: “En su oscuridad, en su mentecatez, en su simplismo, en su vocación binaria: malos y buenos, ricos y pobres. La sociedad es mucho más compleja que eso. La economía merece mucho más análisis del que puede dar el señor Cerrón. Él es la expresión de lo que le ocurrió la izquierda cuando renunció a pensar”, argumentó el periodista.

Vladimir Cerrón tiene un nuevo habeas corpus que trata de anular su condena

El nuevo habeas corpus que pretende anular la condena por corrupción de Vladimir Cerrón fue presentado el 25 de marzo de 2022, precisamente en la etapa final de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). Para entonces ya se sabían los nombres de los finalistas, según aseveraciones de este diario. Uno de ellos, Gustavo Gutiérrez, paisano de Cerrón, es hoy juez del TC.

Hildebrandt sobre los últimos comicios presidenciales: “Entre la náusea y el misterio, la gente eligió el misterio”

Durante una entrevista realizada por René Gastelumendi, conductor de “Grado 5″, el periodista precisó que para la elección de los nuevos seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Fuerza Popular y Perú Libre tuvieron “una alianza contranatura” que los ha convertido en un matrimonio auténtico.

Agregó que, sin estos partidos de extremos políticos, hubiera sido imposible la elección. Como ya lo ha advertido, este nuevo TC es muy conservador y podría “limpiar” tanto a Keiko Fujimori como a Vladimir Cerrón en el supuesto caso de que reciban una condena por el Poder Judicial.

Villaverde revive el fraude y la derecha lo difunde

César Hildebrandt dijo que la derecha política peruana no ha aprendido nada. En este sentido, alegó que este sector se ha aferrado al discurso del fraude porque es la manera más fácil de minimizar o erradicar el tema. “Con fraude ya no hay Castillo, ya no hay presidente, se va, se fue. Es el pensamiento mágico de un niño o de un idiota. En este caso, de un idiota”, manifestó.