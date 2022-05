Betssy Chávez sobre moción de censura de Fuerza Popular: “Ni siquiera se molestaron en escucharme”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, se refirió a la moción de censura que impulsará Fuerza Popular contra su persona. La ministra detalló que la bancada liderada por Keiko Fujimori no la escuchó el último jueves 12 de mayo cuando respondía a un pliego interpelatorio ante el Pleno del Congreso.

“Ellos tiene previsto pedir mi cabeza, pero no por el tema de los controladores aéreos ni por el tema de Servir, porque yo fui a exponer el derecho a huelga. Ni siquiera se molestaron en escucharme al frente: no estuvieron. Terminó mi sustentación y plantearon la censura exponiendo los temas que yo ya había respondido. No sé si responden a intereses de orden económico, pero me permite tener las legítimas dudas ”, expresó Chávez Chino a “TV Perú Noticias”.

Resaltó que su interpelación fue una “falta de respeto” ante la poca concurrencia de parlamentarios en sus respectivas curules. Solo algunos pocos legisladores escucharon a Betssy Chávez, especialmente los de Perú Democrático.

“El día de mi interpelación fue terrible. Me interpelan y ni siquiera tengo congresistas al frente para que puedan escuchar lo que yo respondía. Es una falta de respeto y la prensa no lo pudo captar. Yo considero, genuinamente, que me han interpelado por el tema de la tercerización y por plantear el anteproyecto del código laboral”, manifesó.

Betssy Chávez sobre disculpa de Patricia Chirinos: “Conmigo no se ha disculpado”

La ministra del MTPE se volvió a referir sobre las disculpas que escribió a través de su Twitter la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. Sobre el tema, Chávez Chino indicó que la parlamentaria no se ha disculpado con ella.

“Yo me enteré de las disculpa por la prensa. Un periodista me indicó que había unas disculpas, pero yo no tengo una cuenta de Twitter. La congresista tiene mi número telefónico, bien pudo haberme llamado o mandar un mensaje. Yo hubiera aceptado la llamada y hubiera conversado, pero conmigo no se ha disculpado. Yo entiendo que ha sido una disculpa para los medios de comunicación por la presión que ejercen”, dijo durante la entrevista.

Asimismo, la ministra dejó en claro que las disculpas “deberían ser una acto de reflexión”.

“Me generan dudas porque son actos reiterados. Claramente ha habido dolo porque tenía un documento que la congresista iba leyendo. A pesar de que algunos parlamentarios decían que se modere, nadie hizo caso y continuó leyendo los agravios”, afirmó Chávez Chino.

“Las disculpas no eximen de sanción. Y si el Congreso de la República no percibe esto y no ejerce el tema de sanción por haber transgredido el reglamento del Parlamento, estamos mal”, puntualizó.