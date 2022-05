Plantean demandar al Congreso ante el TC por aprobar proyecto que debilita a Sunedu

El último miércoles 5 de mayo, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el proyecto de ley que recompone el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Dicha iniciativa fue admitida con 69 votos a favor, 39 en contra y cinco abstenciones . Entre las bancadas que apoyaron esta nueva norma están Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular.

El primer ministro, Aníbal Torres, afirmó que el Ejecutivo buscará “fortalecer a la Sunedu”. No obstante, precisó que aún no pueden observar dicho proyecto de ley debido a que aún no publican el texto .

Tras la aprobación de este proyecto que debilita la independencia de la Sunedu, los abogados César Azabache y Luciano López van a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el Congreso por interferir la reforma universitaria .

Según contó Azabache a La República, esta demanda será abierta a toda la ciudadanía con el fin de “alzar la voz” contra el Parlamento que viene recibiendo muchas críticas de congresistas e instituciones.

“ La idea es que desde la ciudadanía podamos empezar nuestro propio proceso para presentar firmas . Hay que estar listo(s) cuando (esta norma) sea publicada por el Ejecutivo o sea promulgada por el Congreso de la República”, declaró a este diario.

El también exprocurador anticorrupción recalcó que dichas firmas para demandar al Legislativo ante el TC se recolectarán como “una iniciativa ciudadana” y fuera de los tintes políticos.

“ Somos dos abogados los (que) promoveremos la demanda: Luciano López y yo . Buscaremos relaciones con universidades, especialistas en educación, con foros de la sociedades civiles y con profesores universitarios y con estudiantes. Esto se trata de la ciudadanía. No vamos a mezclar esta acción con ningún representante de ningún partido político ”, añadió.

César Azabache busca juntar 5.000 firmas para demandar al Congreso ante el Tribunal Constitucional. Foto: captura/Twitter

En otro momento, recordó que el Tribunal Constitucional ya aprobó el sistema de reforma universitaria “como un sistema de desarrollo de derechos constitucionales explícitos de educación y la libertad de cátedra”.

“Lo que pedimos es que el Tribunal Constitucional declare, además, que las regresiones sobre el sistema de reforma impulsado y revisados por el mismo tribunal constituyen en el desarrollo de derechos constitucionales explícitos”, explicó.

Finalmente, aclaró que esta demanda seguirá su propio camino y no dependerá de una observación del Ejecutivo, ya que el Congreso también “puede aprobar la norma por insistencia”.

“El Ejecutivo puede observarla y el Congreso puede ganar tiempo y enviarla a las comisiones. Ellos asumirán que la ciudadanía se dormirá en el intento, pero no los dejaremos”, aseveró.