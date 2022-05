Ministro de Cultura se mostró a favor de observar la ley de contrarreforma universitaria

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se mostró a favor de que el Ejecutivo observe la ley que le quita independencia a la Sunedu y restituye el poder a los rectores de las universidades con la recomposición del Consejo Directivo. El integrante de la PCM, anunció que la contrarreforma universitaria será evaluada en las próximas horas en consenso con el gabinete ministerial.

“Si me preguntas mi opinión personal, yo sí la observaría (la ley)”, señaló el ministro de Cultura, durante su participación en la actividad Precursoras de la Igualdad en el Siglo XXI, que se desarrolló en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), casa de estudios que suscribió con otras universidades un comunicado en rechazo a la referida ley que aprobó el Congreso.

El titular de Cultura remarcó que está en contra de cualquier contrarreforma universitaria. No obstante, sostuvo que se debe conocer a profundidad el texto aprobado en mayoría por el Congreso.

La oposición del ministro de Cultura responde a que, el último miércoles 4 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el proyecto de ley que recompone el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

La iniciativa fue admitida con 69 votos a favor, 39 en contra y cinco abstenciones. Entre las bancadas que apoyaron esta nueva norma están Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular.

Posición similar

Una posición similar tiene el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, quien sostuvo que el Ejecutivo estaría evaluando formular una serie de observaciones a la mencionada ley que debilitaría las funciones de las Sunedu.

“Lo evaluaremos. Entenderá que esto ha sido aprobado el día de ayer, lo estamos evaluando (…). No podría decir nada al respecto, mientras no lea el texto de la ley. Creo que eso no ha sido publicado. Tendría que leer el texto. Yo conozco cómo funcionó la Asamblea de Rectores; lo hizo muy mal, pero tenemos que revisar el texto de la ley”, declaró para Canal N.