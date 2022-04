Aníbal Torres: Fujimori, García, Toledo y Humala no gobernaron para el pueblo

Desde la región del Cusco, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, defendió la gestión del jefe de Estado, Pedro Castillo, al compararlo con exmandatarios del Perú, respecto a los cuales señaló que no gobernaron en favor del país, sino de terceros.

“Otras veces también ganaron personas del pueblo, ahí lo tiene a Fujimori, a Alan García, a Toledo, a Humala; pero, cuando comenzaron a gobernar, inmediatamente lo hicieron para ustedes ya saben quienes, no para el pueblo. El pueblo no participó del Gobierno, no tomó decisiones. Hemos recibido un país desecho en todo. De la noche a la mañana eso no se va a cambiar”, expresó Torres durante su intervención este 30 de abril en la reinstalación de la mesa de diálogo para el Desarrollo de Espinar.

Torres también expresó que la inestabilidad política que arrastra el Gobierno de Castillo de otros mandatos es producto de la Constitución de 1993.

“¿A qué se debe la inestabilidad política que existe desde hace varios años? Se debe a la Constitución de 1993, que tiene dos elementos que están ahí: la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y la cuestión de confianza, que ha dado lugar para que en cinco años se tengan cinco presidentes, además del cierre el Congreso”, dijo Torres.

Acusaciones de Karelim López

Por otro lado, el primer ministro cuestionó una vez más las acusaciones de la aspirante a colaboradora eficaz y empresaria Karelim López, quien señaló que él se habría reunido con el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco en un departamento de San Borja o Miraflores.