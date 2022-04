Jaime Quito: “Cambio de gabinete, eso es lo que la derecha siempre pide”

El congresista de Perú Libre Jaime Quito responde sobre el posible cambio de gabinete que llevaría adelante el presidente Pedro Castillo. Dice que una decisión de esa naturaleza no es solución a los problemas del país, que lo que se necesita es un cambio estructural.

¿Qué piensa del posible cambio de gabinete?

Vivimos en un país de rumores y eso hace más encantadora la vida. No tengo mayor conocimiento del tema, no se me ha informado, pero las probabilidades siempre existen y hacer cambios o no es parte de la prerrogativa del presidente.

¿Es necesario hacer cambios de ministros?

Lo que señalaría es que el Ejecutivo debería hacer, más que cambios de ministros, un cambio en la política económica. Eso se tiene que hacer cuanto antes para poder avanzar. En las provincias más alejadas de Arequipa hay un olvido tremendo y lo que necesitamos es un proceso de cambio. Nuestros recursos básicos están en manos de privados, con oligopolios y monopolios, que nos imponen qué debemos hacer en el país. Tenemos que eliminar las brechas.

¿Se tendría que ir el ministro de Economía, entonces?

El ministro de Economía tendría que dar ese giro, el Gobierno en su conjunto es el que tiene que dar ese giro porque las políticas neoliberales no han resuelto los problemas del país. Al contrario, su aplicación es lo que no permite dar una respuesta a los problemas.

¿Para usted, el actual gabinete hace un buen trabajo?

Eso es hasta subjetivo. Mire, lo que se necesita es una nueva Constitución porque hay una crisis generalizada, que ya no solo se apunta al Ejecutivo y el Legislativo, sino que es en todas las instituciones. Hay una crisis institucional, por eso es importante ir haciendo esos cambios profundos y eso pasa con tener un nuevo marco jurídico. Se necesita una refundación del país.

¿Qué es cambio profundo para usted?

Necesitamos cambios profundos, no solo de personas. Un cambio profundo significa cambiar estructuras. Estamos destruyendo nuestra soberanía energética, alimentaria, lo que podríamos ser como país. Y en ese sentido tiene que ir el debate. Y si se cambia al gabinete, tendría que irse en esa lógica. Yo entiendo que eso es lo que país exige.

Bueno, al parecer, en efecto, habrá un nuevo gabinete.

Un cambio de gabinete, eso es lo que la derecha siempre pide. Ellos solo estarán contentos siempre y cuando pongan a sus burócratas. No creo que por ahí vaya la solución a los problemas. Más que por una cuestión coyuntural, el tema es estructural. Hay que hacer cambios en la política neoliberal, cambios en la administración de los recursos naturales. Hacia allá es donde tenemos que avanzar.

¿Aceptaría usted a un nuevo gabinete sin gente de Perú Libre?

Tú solo te vas por la coyuntura. Yo hablo de cambios estructurales.

Es que los cambios los hacen las personas.

El partido de Gobierno no es tanto del Gobierno. Ha llegado al Gobierno con Pedro Castillo, pero él tiene prerrogativas para decidir qué hacer con el gabinete. El partido no tiene mayor injerencia. Tenemos toda la predisposición de apoyar, pero queremos que el programa del partido se aplique.

¿Se está aplicando el programa?

Precisamente, cuando digo que hay que hacer cambios estructurales es que no se avanza hacia ello aún. El Gobierno tiene que girar, sin ninguna duda, hacia una mayor “izquierdización”.