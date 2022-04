Congreso: Subcomisión retoma audiencia de Denuncia Constitucional presentada contra Merino

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizó una sesión este miércoles 13 de abril para continuar con el tratamiento de la denuncia constitucional DC-132 emitida contra el ilegítimo expresidente Manuel Merino de Lama y otros funcionarios de su Gobierno.

La denuncia formulada por la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos designa a Merino como presunto autor del delito de homicidio en agravio de Jordan Inti Sotelo y Bryan Pintado. Además, Ávalos incluyó en la denuncia al extitular de la PCM Ántero Flores-Araoz y al exministro del Interior Gastón Rodriguez Limo.

Esta sesión contó con la participación del coronel Carlos Vicente Villafuerte Salas, exjefe de la División de Servicios Especiales de la PNP, en calidad de testigo, al igual que Jorge Alejandro Lamas Monte y Jorge Luis Callas Medina, ex comandante general de la PNP y jefe de la Región Policial Lima, respectivamente.

Dentro de las principales declaraciones de Villafuerte estuvo el repaso de las acciones tomadas por la PNP durante las manifestaciones de noviembre del 2020. El coronel indicó que se les entregó escudos, escopetas, perdigones de goma y granadas de mano a los policías que participaron en las manifestaciones, antes de que cumplieran con su servicio.

Asimismo, se pronunció sobre los objetos encontrados dentro de los cuerpos de las dos víctimas al momento de realizarles la autopsia: “La Policía Nacional no utiliza este tipo de perdigones de plomo porque está prohibido. No ha adquirido ni tiene en sus almacenes ni tampoco usa canicas de vidrio. Se hicieron las revisiones de los almacenes y no se encontró evidencia de ello”, mencionó ante los cuestionamientos realizados por el delegado de la denuncia, el congresista Alejandro Cavero.