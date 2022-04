Sonaly Tuesta al Gobierno: “Corrijan y enrumben la acción gubernamental a favor del pueblo peruano”

La exviceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales Sonaly Tuesta brindó más detalles de su salida de la cartera de Cultura ocurrida luego de que criticara al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por enaltecer la figura de Adolf Hitler como referente de desarrollo.

En entrevista con “Sálvese quien pueda”, Tuesta precisó que en su carta de renuncia le expresó al ministro Alejandro Salas, así como al Gobierno de Pedro Castillo, que rectifique las medidas articuladas a favor de la ciudadanía.

“Producto de estas declaraciones, usted (ministro Salas) ha solicitado mi renuncia. En tal sentido, reafirmándome en lo dicho esta mañana, presento mi renuncia irrevocable a cargo de viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Le deseo a usted y al Gobierno corrijan y enrumbe la acción gubernamental a favor del pueblo peruano, sus culturas y la democracia”, dijo.

Al ser consultada sobre si considera que la salida del mandatario Castillo sería una solución a la crisis política que atraviesa el país, la exconductora de televisión recordó que, en un inicio, la gestión del maestro de escuela la entusiasmaba, pero actualmente no es lo que esperaba.

“Siempre ha sido eso una inspiración en cada Gobierno. Cuando el presidente Castillo toma ese discurso el 28 de julio —cuando asume el mandato— habla del país de los silenciados. No sabes lo emocionada que me sentí, porque ese país de los silenciados es en el que —yo considero— estoy ahí. Que haya mencionado a los awajún, a los afroperuanos en ese discurso me dio mucha esperanza, muchísima esperanza”, indicó.