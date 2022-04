Aníbal Torres responde ante las críticas hacia su persona y defiende las sesiones descentralizadas de la PCM

El titular de la PCM, Aníbal Torres, se manifestó sobre el recuento de la jornada descentralizada del jueves y precisó que durante la sesión en la provincia de Huancayo existieron voces golpistas a las que también han escuchado porque son peruanos y tienen derecho a opinar, pero que no fueron las únicas.

Además, indicó que el poder Ejecutivo no está buscando el cierre del Congreso. ”En cambio los otros están noche y día en esa tarea” , agregó haciendo referencia a la última moción aprobada por el congreso en la que exhortan al presidente Pedro Castillo a renunciar.

“Estamos dispuestos a debatir con los más capaces en el momento y en el lugar que lo señalen para ver si verdaderamente tienen una capacidad intrínseca o si sus conocimientos provienen del marketing porque tienen tal o cual centro de estudios, porque pertenecen a la clase alta económicamente o a determinada clase política”, expresó el primer ministro en su discurso tras revisar las críticas de la última jornada.

“Soy persona honesta y digo la verdad, y no tengo miedo a nada porque yo no estoy aferrado al cargo. He aprendido en mi vida a sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio, y no mendigando puestos como lo han hecho otros”, sentenció luego de volver a presentar ejemplos de gobernantes, esta vez mencionando al ex presidente Alberto Fujimori y los crímenes contra los derechos humanos por lo que ha sido condenado.

Por otro lado, Aníbal Torres felicitó al Congreso por aprobar el proyecto de ley que retiraba el IGV de los productos esenciales de la canasta básica y mencionó sobre aquel relacionado con la reforma de la constitución que el ejecutivo ha presentado para eliminar los monopolios y oligopolios. Aclaró, además, que el que hagan partícipe al pueblo de las decisiones de gobierno no significa que estén aplicando una economía marxista ni comunista.