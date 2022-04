Chávarry sobre Dinámicos del Centro: “Ya hemos capturado a dos, estamos por capturar al resto”

Con información de Giuliana Castillo/URPI-LR

Alfonso Chávarry, ministro del Interior, recibió a los detenidos Arturo Cárdenas Tovar (46), alias ‘Pinturita’, y Waldys Romualdo Vilcapoma Manrique en la División de Aviación Policial. Ambos son presuntos integrantes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro.

Durante su discurso, Chávarry resaltó el operativo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) este lunes 4 de abril. “Ya hemos capturado a dos, estamos por capturar al resto”, enfatizó el ministro en conferencia de prensa.

Ante esto, el titular del Mininter aprovechó para responder a sus retractores y afirmó que no cumple órdenes externas que no sean las dictadas en la norma y la función de la Policía Nacional. “Nosotros no tenemos otras instrucciones ni otras órdenes. Cumplimos nuestro rol primordial de acuerdo a nuestro reglamento y nuestras normas”, añadió.

PUEDES VER: Pedro Castillo lidera sesión extraordinaria del Consejo de Ministros ante crisis nacional

Además, recordó que esto responde a la promesa realizada al inicio de su gestión. “Me comprometí en capturar al principal cabecilla, alias ‘Pinturita’”, contó.

De igual manera, adelantó que se ha capturado en Lambayeque a una persona implicada en el caso Puente Tarata. Además, negó que se esté escondiendo a los implicados de estas organizaciones criminales.

“ Hoy fue capturado el cabecilla Arturo Cardenas Tovar. El día de ayer se capturó a Waldys Vilcapoma”, agregó Vicente Tiburcio, comandante general PNP.

PUEDES VER: Junta de Portavoces acuerda invitar a Castillo para dialogar sobre conflictos este martes 5 de abril

Niegan que se haya quemado documentación de casos

En otro momento de sus declaraciones, Alfonso Chávarry descartó que se hayan incinerado expedientes relacionados con los casos que involucran a funcionarios tras el incendio en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP.

“No hay investigación de trascendencia (que se haya quemado). De la otra oficina de Crimen Organizado se ha recuperado el 70%. No están las investigaciones de Los Dinámicos, de Los Tiranos o de Puente Tarata, de Bruno Pacheco. (Esas) están en sede fiscal”, dijo.