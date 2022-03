Karelim López recibe presunta amenaza por ser aspirante a colaboradora eficaz

Karelim López, la empresaria vinculada con el Gobierno de Pedro Castillo por los varios contratos celebrados con los consorcios que representa, y ahora aspirante a colaboradora eficaz, ha revelado que recibió una carta el 8 de marzo en donde la estarían amenazando por contar todo lo que sabe a los fiscales. Además, señaló conocer que el anónimo emisario de esa misiva sería una persona cercana al Ejecutivo.

“No te has dado cuenta que has sido utilizada, esto es utilización política. Lo real es que el Gobierno va a seguir y te has puesto en peor situación”, dice la transcripción difundida por “Cuarto poder”.

“Primero es importante que denuncie a la fiscal de lavado de activos por la filtración y al fiscal Vela lo responsabilices de eso. Tu tema está en anticorrupción, allí igual te van a jod*** mejor colaboras allí sin tocar al gobierno, solo funcionarios”, añaden.

Así también, le indicaron que debe eliminar el contacto con su abogado, César Nakazaki, pues este sería un “enviado de Keiko” Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, partido de oposición.

“Lo más importante es dejar la defensa del enviado de Keiko para destruir al gobierno. Nakazaki te ha vuelto una delincuente nacional y tú ni cuenta. Ponte a pensar en el futuro de tu familia, mira la historia de la Roca, acabó olvidada a pesar de que dio información. Ahora Vizcarra está libre y feliz pero ella es odiada y desprestigiada”, advirtieron.

Amenaza hace referencia a situación de Karem Roca

Tras recordarle lo que sucedió con Karem Roca, la exsecretaria del exmandatario Martín Vizcarra, quien también dio información sobre el gobierno de entonces y continúa enfrentando procesos de investigación, el anónimo le sugirió que se retracte de lo dicho.

