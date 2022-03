Pedro Castillo asegura que irá al Congreso el lunes 28

El 28 de marzo será la sesión del Pleno del Congreso para debatir y votar la moción de vacancia presidencial, y ayer el mandatario Pedro Castillo dijo que asistiría. “Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré; si me citan a un rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, indicó.

Y es que el mandatario ya aprovechó el mensaje que ofreció ante el Congreso, el 15 de marzo, para responder varios de los puntos contemplados en la moción de vacancia.

Castillo ya se refirió a las referencias que hizo Karelim López sobre posibles reuniones o coordinaciones ilícitas. “Sin embargo, su defensa dice lo contrario. Eso es solo un ejemplo de las mentiras que se construyen contra este Gobierno”, expresó. También aludió a sus declaraciones sobre la aspiración de acceso al mar por parte de Bolivia, otro de los hechos incluidos en la moción. “Nunca referí que Bolivia tenga acceso al mar, con soberanía por nuestro territorio, y nunca lo haría tampoco”, dijo.

Otro punto abordado es sobre las supuestas contradicciones del mandatario, respecto de las investigaciones fiscales. “En todas mis declaraciones ante las autoridades he dicho siempre la verdad”, mencionó.

Castillo tendrá que ejercer su defensa respecto de un total de veinte hechos reseñados en la moción. Especialistas como Omar Cairo o Pedro Grández han advertido que la moción adolece de sustento constitucional, por abordar asuntos que están recién en investigación o decisiones propias de un gobierno (como la designación de ministros). En este contexto, un segundo tema de análisis en Palacio es si enviarán al abogado Eduardo Pachas para ejercer la defensa del mandatario o convocarán a alguien especializado en temas de derecho constitucional.

Sin los votos

Al día de hoy, los grupos promotores de la vacancia no cuentan con los 87 votos necesarios para sacar del cargo al presidente Castillo.

Bancadas como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y los no agrupados del Partido Morado no han definido un voto unánime. Y desde la otra orilla, el bloque oficialista conformado por Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático tiene asegurados 44 votos en contra.

Fuerza Popular evita firmar moción para censurar a ministro Condori

Hasta la noche de ayer, la bancada Avanza País aún no terminaba de juntar las 33 firmas necesarias para la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori.

Hasta el cierre de edición solo había 27 firmas. Fuentes del Congreso informaron que Fuerza Popular se resiste a firmar.

Esta organización había sido la primera en impulsar la censura de Condori, pero cambiaron luego de que el ministro elogiara el trabajo del congresista Alejandro Aguinaga, acusado por el caso de esterilizaciones forzadas.

Ayer también se conoció que Avanza País juntaría firmas para censurar al ministro de Agricultura, Oscar Zea, sobre quien pesa otra denuncia por amenaza de muerte.