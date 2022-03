Alva ante confirmación de que Castillo acudirá al Congreso el lunes 28: “Es lo que corresponde”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, saludó el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, de acudir personalmente el próximo lunes 28 de marzo a la sesión del Pleno del Congreso, donde se debatirá y votará la moción de vacancia presidencial. Había expectativa sobre su asistencia debido a que la Constitución faculta al jefe de Estado a no presentarse y mandar en su reemplazo a su abogado.

“Que bien, eso es lo que corresponde, ir a resolver todas las preguntas y dudas de las 20 preguntas que están en esta moción (de vacancia presidencial)”, declaró a la prensa.

La confirmación del jefe de Estado llegó este último lunes 21, durante una visita del mandatario a Pachacamac: “Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré; si me citan a un rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, señaló.

No contarían con los votos para la vacancia

El presidente Castillo tendrá que ejercer su defensa respecto de un total de veinte hechos reseñados en la moción de vacancia. Entre los temas que se abordarán, están las presuntas mentiras del jefe de Estado ante la Fiscalía respecto a los ascensos en las Fuerzas Armadas y el caso Puente Tarata. También deberá aclarar sobre sus declaraciones respecto a una posible salida al mar para Bolivia, los cuestionamientos a nombramientos, el caso de Karelim López y Bruno Pacheco, entre otros.

Hasta el momento, los promotores de la moción de vacancia no cuentan con los 87 votos necesarios para sacar del cargo al presidente Castillo. Bancadas como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y los no agrupados del Partido Morado no han definido un voto unánime. Mientras que, del otro lado, el bloque oficialista conformado por Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático tienen asegurados 44 votos en contra.