Keiko responde a Torres: “Ese tipo de expresiones le hace daño a quien lo dice”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se dirigió este viernes 18 de marzo al penal Barbadillo para dejar algunos implementos a su aún preso padre, Alberto Fujimori, quien ayer tuvo una sentencia favorable del Tribunal Constitucional para poder salir en libertad en los próximos días. La ex candidata presidencial evitó pronunciarse sobre lo dicho por el primer ministro Aníbal Torres respecto a lo ocurrido, pero finalmente cedió.

“No voy a entrar en debate con el primer ministro”, dijo en un primer momento a la prensa. Ante la insistencia, respondió: “ Yo creo que ese tipo de expresiones le hace daño a quien lo dice ”.

Como se informó, Torres criticó el fallo del TC a favor del exdictador pues recordó que este había sido sentenciado por haber cometido delitos graves, e incluso usó fuertes expresiones para referirse a Alberto Fujimori.

“Yo siempre he estado en contra de que exista el Tribunal Constitucional, no solo con esta decisión sino con otras que son contrarias a la Constitución. Alberto Fujimori ha sido sentenciado por graves delitos, no solo está sentenciado por homicidio sino también por secuestro agravado”, manifestó a RPP.

“ Lo que hace el TC es dar a conocer que garantiza la impunidad de los delincuentes con cierto poder , dónde quedan las familias de Barrios Altos, de La Cantuta, delitos gravísimos, en donde los secuestraron, quemaron vivos, los enterraron clandestinamente. Por delitos de esa naturaleza no se puede dar una decisión así”, añadió.

Keiko Fujimori afirma que su padre permanecerá en el Perú

En otro momento, Keiko Fujimori sostuvo que están a la espera de concretar la excarcelación de su padre y que junto a sus hermanos, tienen como prioridad velar por la salud del mismo, ya que podrían presentar problemas al corazón por su situación. Asimismo, descartó que vayan a mandarlo al extranjero.