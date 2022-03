Alberto Fujimori: el día que Augusto Ferrero se reunió con Keiko antes de su elección en el TC

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) debate hoy, jueves 17 de marzo, el hábeas corpus presentado por la defensa de Alberto Fujimori, el mismo que busca liberarlo y restablecer el indulto humanitario que el expresidente Pedro Pablo Kuczysnki le otorgó en diciembre de 2017.

Fuentes confiables a La República señalaron que Ernesto Blume es el impulsor de este proceso que propone declarar fundada la demanda de hábeas corpus con el respaldo de José Luis Sardón y Augusto Ferrero, actual presidente del Tribunal Constitucional.

Este último magistrado no está lejos de los escándalos. Precisamente en el 2019, Augusto Ferrero reconoció que tuvo una reunión con Keiko Fujimori y la bancada de Fuerza Popular cuando corría el año 2017, antes de su elección como integrante de este organismo.

PUEDES VER: Decisión del TC sobre indulto a Fujimori también podría favorecer a Kenji

En diálogo con el dominical Cuarto Poder, Ferrero indicó que la cita con la lideresa de Fuerza Popular se llevó a cabo en el marco de las reuniones que sostuvo con diversas bancadas del Congreso previo a su designación. En esa corriente, informó que la reuinión fue coordinada con el exlegislador fujimorista, Miguel Torres.

“ Me sentaron rodeado de todos los parlamentarios de Fuerza Popular. Keiko Fujimori dijo algunas palabras de elogio a mi persona y que ella estaba de acuerdo con la invitación que me habían hecho (….) Quería que todos los presentes me escucharan, que yo dijera unas palabras, que después me hicieran todas las preguntas de los participantes.”, señaló.

Lo que llamó la atención y generó una serie de suspicacias fue que el actual presidente del TC, Augusto Ferrero, también votó a favor de excarcelar a la lideresa del fujimorismo y de declarar la nulidad de la disolución del Congreso.

Familiares de víctimas de Fujimori piden a la Corte IDH dictar medidas provisionales

Los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta presentaron el último miércoles 16 de marzo una solicitud para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopte medidas provisionales a fin de que el Tribunal Constitucional (TC) no valide el irregular indulto a Alberto Fujimori.

El documento fue enviado por varios organismos de derechos humanos que los representan, entre ellos CEJIL, la Coordinadora de Derechos Humanos Aprodeh, IDL, Comisedh y Fedepaz.

El documento fue presentado ante las informaciones periodísticas que revelan que el recurso de hábeas corpus se puso en la agenda de hoy del pleno del TC, y que aparentemente la posición a favor de la salida de Fujimori tendría una mayoría al contar con el voto dirimente del presidente de dicho colegiado.