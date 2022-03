María del Carmen Alva pretende limitar contenido del mensaje del presidente Pedro Castillo

A pesar de que el artículo 118 de la Constitución no establece ningún límite al contenido del mensaje que dirigirá hoy el presidente Pedro Castillo al Congreso, la titular de este poder el Estado, María del Carmen Alva, envió a Palacio un oficio pidiendo un adelanto de los temas y planteando, además, evitar todo lo relacionado con el proceso de vacancia.

El oficio fue enviado a las 2.35 p. m., luego del acuerdo del Congreso de programar la sesión para las 5.00 p. m. En el documento, Alva solicita a Castillo “se sirva informar con anticipación los temas que trataré en su mensaje”.

Acto seguido, le hace mención de que se ya encuentra en trámite una moción de vacancia, razón por la cual agrega: “Le invoco, respetuosamente, a no hacer referencia a materias contenidas en dicha proposición”.

El constitucionalista Omar Cairo resaltó que la carta magna no fija ningún límite al mensaje del presidente. “El presidente puede atender el pedido (de Alva), pero no está obligado. No le pueden pedir la inclusión o exclusión de los temas que vaya a tratar en su mensaje”, apuntó.

Luciano López, abogado constitucionalista, también dejó en claro que el pedido que formula la titular del Congreso, María del Carmen Alva, “es contrario a la Constitución”.

“El mensaje y su contenido es una atribución, competencia y responsabilidad del presidente”, recalcó.

Castillo se presenta ante el Congreso, en aplicación del inciso 7 del artículo 118 de la Constitución, que establece, de forma abierta, que puede dirigir mensajes al Congreso en cualquier época.

El mensaje

Fuentes de Palacio deslizaron que el mensaje de este martes del presidente Castillo no supone una respuesta directa al proceso de vacancia, sino que estaría relacionado con aspectos de la gestión.

El presidente Castillo, desde la región San Martín, confirmó que estará este martes a las 5.00 p. m. en el Congreso. Comentó que se presentará “para decirle a qué hemos venido a este país, para decirle qué hacemos y qué vamos a hacer por esta patria”.

Documento

Alva envió este oficio a Palacio planteando aspectos no establecidos en la Constitución.