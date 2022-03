El cálculo de las bancadas tras la venia al gabinete

El Congreso tiene dos bloques marcados, entre la oposición y el oficialismo. En el medio, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular son bancadas que determinan para qué lado se inclina la balanza en el Pleno del Congreso. Ese mismo papel tuvieron cuando el martes 8 debatieron la confianza para el gabinete de Aníbal Torres.

APP y AP tomaron decisiones distintas. La primera, mayoritariamente, no apoyó la investidura, mientras que en el partido de la lampa sí.

Primera vez de Alianza para el Progreso

El último sábado, en una reunión de bancada, los congresistas de APP abordaron el tema de la confianza. La mayoría de legisladores estaban en contra. Esto fue informado a los medios al día siguiente por su portavoz titular, Eduardo Salhuana.

Era la primera vez en este periodo que el partido de Acuña le iba a dar la espalda al gabinete.

¿Por qué una bancada que apoyó antes a los gabinetes de Guido Bellido y de Mirtha Vásquez, quienes también tenían ministros cuestionados, iba a negarle la investidura al premier Torres?

La razón, dice Salhuana a La República, es que por entonces APP le dio una tregua al Gobierno, tomando en cuenta que aquellos dos gabinetes anteriores se instalaron cuando el presidente Pedro Castillo tenía menos de seis meses en Palacio.

Sin embargo, la situación esta vez era distinta para Salhuana. Esto, en parte, justificó no respaldar a Torres. Además, el otro factor era que el Gobierno estaba reacio a cambiar a los ministros de Salud, Hernán Condori, y de Transportes, Nicolás Bustamante.

Lo acordado el sábado fue ratificado el lunes y el martes, cuando la bancada tuvo un almuerzo. Pasada la medianoche, en el Pleno, nueve congresistas de APP votaron en contra de la confianza, dos se abstuvieron y cuatro apoyaron.

En este último grupo estaban el vocero alterno Freddy Díaz, quien se negó a conversar con este diario, Idelso García, Edith Julon y Luis Picón. Ellos representan a las regiones de Pasco, Piura, Cajamarca y Huánuco, respectivamente.

Ahora ¿cuál será el rol de APP? Salhuana dice que su bancada apoyará la admisión de la vacancia presidencial y la censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori.

La tregua entre el Gobierno y APP se terminó.

Hubo un giro en Acción Popular

Mientras que en Acción Popular hasta el lunes por la mañana era conocido que siete congresistas iban a votar a favor y ocho en contra. Darwin Espinoza había denunciado que al interior de la bancada la titular del Congreso, María del Carmen Alva, pidió a sus correligionarios no apoyar al gabinete.

Espinoza –uno de los congresistas presuntamente ligados al Gobierno y sindicado como parte del grupo de ‘Los Niños’, facción de acciopopulistas que según la empresaria Karelim López reciben órdenes de Palacio– iba a votar en contra de la investidura. Pero eso cambió.

Ese día, por la noche, la bancada se reunió. El Comité Político de AP había recomendado no apoyar a Torres. Pero los congresistas tenían otros criterios para tomar su decisión. Hubo un factor importante que cambió la postura de quienes iban a marcar en rojo: la moción de vacancia que iba a presentar al día siguiente Renovación Popular.

De negarse la confianza, el escenario que habría hoy, según fuentes del partido de la lampa, iba a ser una carrera entre el Ejecutivo y Congreso para ver quién vaca o disuelve primero. Eso ocasionó que los congresistas que iban a votar en contra decidieran marcar verde.

Arriola iba a ser uno de los que iban a negar la confianza, por ejemplo, pero cambió su decisión. Horas después, su colega de bancada Carlos Alva había ido a Palacio a reunirse con el presidente.

Apoyo contra el reloj. Doce de Acción Popular dieron la confianza al gabinete Torres. Foto: difusión

Sus correligionarios le pidieron que no vaya, pues luego del reportaje de ‘Punto final’ sobre funcionarios de Produce, presuntamente ligados al partido de la lampa, la visita de un acciopopulista a Palacio iba a verse como un acercamiento con el mandatario con miras a darle luz verde al gabinete.

Pero Alva igual fue y el martes votó a favor de la confianza para Torres. Doce congresistas de AP respaldaron al primer ministro. Dos se opusieron.

Lo que viene, según Arriola, es que su bancada apoyará la admisión de la vacancia, la censura de Condori y presentará un pedido de interpelación contra el ministro de Defensa, José Gavidia.

El martes último, APP y AP tomaron caminos distintos al momento de la votación de la confianza, pero ahora tienen en la baraja usar todos los mecanismos constitucionales para que sean separados los ministros cuestionados y para que el presidente acuda al Congreso a responder por sus denuncias.

El premier Torres dijo ayer a RPP que evaluará la permanencia de Condori. Pero, a estas alturas, ese anuncio ya sería tardío en los Pasos Perdidos del Congreso.

Mayoría en contra. Once legisladores de APP decidieron el sábado no apoyar la confianza. Foto: difusión

Castillo agradeció confianza

“Lo que ustedes piden dentro de la curul, díganlo en las calles, en las plazas, en el pueblo, pero agradezco a los congresistas firmes, consecuentes con el país que la noche de ayer le dieron el voto de confianza a nuestro gabinete”, manifestó el presidente Pedro Castillo ayer en un evento en Mala, Lima.

“El consenso se está dando entre las diversas fuerzas políticas que nos apoyan”, dijo ayer el premier Aníbal Torres.

Para el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, los acercamientos con otros partidos son parte de una estrategia para que su ideario prime en el Gobierno. Se viene ronda de diálogos. Relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo

Reacciones

José Arriola, Acción Popular

“Hubo una reunión de bancada antes de ayer en la noche y también en la mañana del martes y se evaluó también si apoyamos en forma irrestricta la censura al ministro de Salud, Hernán Condori”.

Eduardo Salhuana, APP

“Lo que vamos a hacer es seguir en esta línea de control y usar los mecanismos constitucionales, vamos a respaldar las mociones contra el ministro de Salud y la admisión de la vacancia”.

El Congreso jugó a permanecer

Enfoque por: Marylia Cruz, analista

Me ha sorprendido que le den el voto de confianza. Al principio parecía que no le iban a dar, por los ministros cuestionados y porque este jueves hay una citación al ministro de Salud en el Congreso. Me parece que el Legislativo ha jugado una lógica de querer permanecer y evitar cualquier situación que propicie su salida o su eventual cierre. Cuando han estado hablando durante el debate si se observaba o no, notaba esta crítica a los ministros y que no era una carta en blanco de los que votaban a favor. Lo que toca ahora es sancionar o cambiar a esos ministros.

El discurso de Aníbal Torres ha sido un poco apelar a la concertación, pero queremos ver en qué tono se va a dar. Esperemos que no sea ir en contra de reformas ya avanzadas en educación, en transporte y, sobre todo, ir formulando reformas que han quedado pendientes, como la reforma de la Policía, de la que no se habla. O de la reforma política que es necesaria, o la reforma del sistema de salud que a raíz de la pandemia se ha visto la crisis en que está. Hay pendientes que el Congreso tiene que analizar y concertar en aras de avanzar.