Puno: antecedentes de corrupción de empresas chinas citadas por lobista Karelim López

Dos de las siete empresas chinas, mencionadas por la lobista Karelim López, operan en Puno y registran antecedentes de presunta corrupción y problemas de falta de pago a sus proveedores . Incluso una de las firmas involucradas provocó la caída del gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña, hoy encarcelado bajo la figura de prisión preventiva, también tiene orden de prisión un representante legal de la empresa con orden de captura.

Dos de las empresas mencionadas por López, aspirante a colaboradora eficaz, son China Railway N° 10 Engineering Group CO. Ltd Sucursal del Perú y Railway Tunnel Group y Constructora .

China Railway N° 10 Engineering Group CO. Ltd Sucursal del Perú, en sociedad con Weihai Construction Group Company Limited, ganaron la licitación del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. El proyecto se adjudicó por 329 millones 373 mil 420 soles en julio de 2020.

Contraloría General de la República, determinó que la licitación del hospital fue adjudicada a un consorcio que no tenía experiencia. Por tal razón debió ser descalificada.

Según el informe de auditoría N°19338-2021-CG-MPPROY-AC, el consorcio ganador en el rubro de “Experiencia por Especialidad”, debía acreditar que tenía experiencia en la construcción de hospitales. Sin embargo, los miembros del comité avalaron una acreditación a favor de una de las empresas consorciadas: Weihai Construcción Grupo S.A, que no era receptora de tal documento. Es decir, calificaron a las empresas ganadoras con un documento que no correspondía.

Colusión y encarcelamiento

Un año y dos meses después del proceso de licitación, en octubre de 2022, La República, reveló que la millonaria licitación de hospital fue dirigida por Narda Castillo, pariente de Olinda Pacheco Aguilar, esposa de Agustín Luque .

Un mes después, en noviembre de 2021, el fiscal anticorrupción Williams Otazú, logró judicialmente la detención y posterior encarcelamiento de Agustín Luque Chayña y su asesor jurídico John Martínez Molina. Estos se habrían coludido para no cobrar al consorcio chino penalidades por S/ 504.727. 33. El representante de la empresa Chen Junkun Con, aún no ubicado por la Policía.

Cabe precisar que Railway No 10 Engineering Gruop CO. Ltd sucursal del Perú y Weihai Construction Group Company Limited, también ganaron la construcción del hospital de EsSalud en el centro poblado de Alto Puno por un monto de 275 millones 283 mil 666. Gremios pidieron investigar el contrato, No confían en el trabajo de las empresas asiáticas.

Protestas por falta de pagos

Otra de las empresas mencionadas por Karelim López, es Railway Tunnel Group y Constructora. Esta firma asiática en alianza con Contratistas Generales Philadelfia SAC, conformaron Consorcio Vial Sur Perú.

A este consorcio lo contrató Provías Nacional en 2018, por 167 millones 629 soles para el servicio de gestión, mejoramiento y conservación de tres carreteras en la provincia de Lampa y Azángaro.

Sin embargo, la unión de estas dos empresas, subcontrató servicios a otras empresas que se fueron de Puno sin pagar a sus proveedores. Aún les deben a varios empresarios locales. Los afectados se vienen organizando en nuevas protestas. China Railway N° 10 Engineering Group CO. Ltd Sucursal del Perú, también adeuda a decenas de proveedores de Puno. Los afectados conformarán una asociación de afectados a nivel nacional. En otras regiones también tienen proveedores impagos por otros proyectos.

Chinos abandonaron obras en Arequipa